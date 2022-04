Pol Espargaró: "El problema no es la moto, sino mi estómago"

Cargar el reproductor de audio

Austin.- El piloto de Honda, undécimo en la tabla combinada, se quedó a menos de una décima de meterse en el grupo que provisionalmente tiene acceso a la segunda criba de la cronometrada (Q2). Tras una caída sin consecuencias a primera hora de la mañana, y una avería en su RC213V al finalizar esa primera sesión, Pol Espargaró estuvo rodando el viernes lidiando con una gastroenteritis que le dejó muy tocado físicamente.

En unas condiciones tan precarias y en un escenario tan exigente físicamente como el circuito de Austin, estar a punto de meterse dentro del top ten puede considerarse prácticamente una heroicidad. Las menos de cuatro décimas que le separaron de su vecino de taller (fue sexto), le hacen ser optimista con vistas a la jornada del sábado, siempre que sus problemas estomacales se resuelvan a lo largo de esta tarde y durante la próxima noche.

"El problema no es la moto, sino mi estómago. Ayer comí o bebí algo que me sentó mal. Esta mañana me pasé un buen rato en el baño, y esta tarde me quedé sin fuerzas. Y en este circuito, si te quedas sin fuerzas, con la cantidad de cambios de dirección que hay, pues sufres mucho", resumió Espargaró, satisfecho en términos generales con el rendimiento de la Honda, por más que dejara bien claro que las Ducati, en este trazado y a una sola vuelta, están en otra dimensión: "La moto va bien, pero, a una vuelta, las Ducati son tremendamente rápidas; no creo que las podamos igualar, de modo que la cronometrada será complicada".

Polyccio ya dijo el jueves, en la previa, que esperaba ver a un Marc Márquez muy competitivo en esta pista, a pesar de las dos carreras que se perdió el de Cervera (Lleida).

Este viernes, el #93 se tomó cinco vueltas de margen antes de volver a rodar en los registros de los más rápidos. "Marc fue muy rápido, estuve analizando sus datos y hay mucho margen de mejora. Ambos podemos mejorar unas tres o cuatro décimas, de modo que deberíamos estar allí", vaticinó el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona).