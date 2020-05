El pasado 24 de febrero, Pol Espargaró se bajaba de su flamante RC16 2020 tras concluir el último test de pretemporada con el 14º mejor tiempo del día, pero con buenas sensaciones y el convencimiento de que KTM está dando los pasos en la dirección correcta en su objetivo de convertirse en un ‘grande’ de MotoGP.

El piloto catalán se despedía de su moto con un ‘hasta pronto’, y con la mirada puesta en el arranque del Mundial, programado para pocos días después, el 6 de marzo en Qatar.

Poco se imaginaba el campeón del mundo de Moto2 (2013) que iba a tardar tres meses en poder volver a subirse a una motocicleta y, si todo va bien, casi cinco en reencontrarse con su RC16.

Espargaró, que tiene fijada su residencia en Andorra, pudo disfrutar de sus primeras jornadas de entrenamiento al manillar de una moto esta mismas semana en el trazado de Pas de la Casa.

“Volver a subirme a una moto fue una pasada. Después de tanto tiempo, poder ponernos el caso y repetir los rituales habituales de antes del confinamiento ha sido muy importante para nosotros. Nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin subirme a una moto, más que físicamente era un tema mental, de cabeza. No tenía claro si al volver a la normalidad iba a ser todo igual, si me acordaría de ir en moto y cambiar de marchas. Ha sido un bálsamo poder volver a hacer un poco de vida normal. Se agradece muchísimo”, explicó Pol a Motorsport.com sus primeras sensaciones tras volver a pilotar.

Una vez en pista, el piloto de KTM pudo disfrutar del placer de conducir.

“Las sensaciones fueron brutales, al estar tanto tiempo parado uno piensa que los movimientos más automatizados se habrían olvidado, pero no. Tardas un poco en retomar las costumbres, la sensación es muy buena, muy bonita, pero en las primeras vueltas hay un poco de descontrol, me lo tuve que tomar con calma. Poco a poco fueron volviendo las sensaciones de antes del parón, necesité un par de tandas para que salieran todos los sistemas que tenemos almacenados en la memoria, pero fue realmente muy bien”, relata el piloto de Granollers.

“Para estos entrenamientos he utilizado una supermotard. De todas las disciplinas que tenemos para entrenar es la que más me divierte y creo que también es la que se me da mejor, es en la que tengo mayor control y menos riesgo de hacerme daño. Me gusta mucho también el enduro y el motocross, pero creo que los saltos tienen un plus de peligrosidad. Supermotard me gusta mucho, me permite desconectar y era la disciplina más adecuada para volver a dar gas después de tanto tiempo”, valora.

Polyccio, que afronta este año su séptima temporada en MotoGP y cuarta en KTM, recuerda desde cuándo no se subía a una moto, y la concentración con que afrontaba ese momento previo al inicio de una temporada que nunca arrancó.

“La última vez que me había subido a una moto fue en el test de Qatar. Eran los últimos ensayos planeados previos al inicio del campeonato, que empezaba la siguiente semana. En medio había un corto espacio de tiempo y mucho incertidumbre sobre lo que podía pasar, así que no quise salir con la supermotard ni hacer motocross para no arriesgarme a sufrir una lesión antes de la primera carrera. Y ahí acabó, al final las semanas han ido pasando y hace ya tres meses del test”, recuerda.

Para los pilotos de alto nivel, federados y profesionales, los responsables del Circuit Andorra-Pas de la Casa y las autoridades locales, han adecuado el trazado cumpliendo la normativa legal en materia sanitaria.

Por el asfalto del trazado han desfilado desde la pasada semana pilotos como Maverick Viñales, Alex Rins, Joan Mir, Tito Rabat o Jorge Martín, entre otros.

“El circuito me ha sorprendido muchísimo. Al final es un recinto que se creó para competiciones de invierno, donde ruedan coches sobre hielo y nieve, con ruedas de clavos. Es cierto que lo asfaltaron el pasado año, pero desde entonces ha pasado todo un invierno y se ha rodado mucho en coche, pensaba que no estaría en tan buenas condiciones. Pero lo cierto es que está muy bien, faltan algunos detalles de seguridad, pero es un muy buen sitio para entrenar. Está situado en la parte más alta de Andorra, a 2.400 metros, y eso no solo nos proporciona un buen entrenamiento con la moto, si no que es muy duro físicamente al ser en altura”, valora el piloto catalán.

