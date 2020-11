Pol Espargaró: “Muy contento por Mir, es muy trabajador y un tío normal”

Como hizo la pasada semana en este mismo circuito, Pol Espargaró subió al tercer escalón del podio, pero a diferencia de entonces, esta vez tuvo que vérselas tiesas con el japonés Takaaki Nakagami.

A nueve vueltas del final y tras 18 rodando en el tercer puesto, Pol se vio alcanzado por Nakagami, que llegaba con mejor ritmo, pero cuando el japonés le fue a adelantar en la curva 14, la última antes de entrar en la recta de meta, apuró tanto la frenada que se fue al suelo, no llevándose puesto al catalán de KTM de milagro.

“No sé muy bien como lo he salvado, en ese punto yo frenaba muy tarde y recuperaba más a Miller y Morbidelli al principio de la carrera. Cuando he visto que me adelantaba por dentro en esa curva, le he dejado espacio porque sabía que no iba a tenerlo fácil para frenar a tiempo. En esos momentos todo es cuestión de tener mucha suerte, la mayoría de las veces es inevitable el contacto”, resumió el lance Pol.

Con el de este domingo, Polyccio suma el quinto podio del año para KTM.

“Es increíble, aún no soy, y no somos conscientes de la temporada que hemos hecho, de cómo estamos terminando el año, con primeras y segundas líneas de parrilla, con podios, en condiciones de seco que todo el mundo va al límite. Estamos todos alucinados. Después de Portimao vamos a celebrarlo, a ver si puede ser con una buena última carrera”, explicaba.

Por último, Pol quiso felicitar al nuevo campeón del mundo.

“Estoy muy feliz por Joan (Mir), es muy trabajador, me costa que curra muchísimo, es divertido, campechano, un tipo normal, y además es un tío de puta madre, estoy feliz por él y por Suzuki que han trabajado muy bien”, zanjó el de Granollers.

