Ni en el mejor de sus sueños imaginó Pol Espargaró un final en KTM como el que ha vivido este año, con cinco podios y dejando una moto ganadora y temida por sus rivales, una RC16 que era inconducible cuando se subió a ella por primera vez en 2017, jugándose la vida en cada salida a pista, y que ahora mismo es la envidia del paddock.

En una entrevista exclusiva para Motorsport.com, Pol reconoció que los primeros contactos con Honda se produjeron a mediados de 2019 y que, desde entonces, la evolución de la KTM ha sido tan impactante que en algún momento le llegaron a invadir las dudas de estar dando el paso correcto.

“Siempre hay dudas acerca de las decisiones que tomas, y quien diga lo contrario, miente”, explica Pol en el podcast ‘Por Orejas’.

“Al fin y al cabo, las dudas son aquello que te hace mejorar. Pensar que ese o aquel va a ser mejor que tú es lo que te empuja a esforzarte más”, añade.

Sin embargo, el menor de los hermanos Espargaró está convencido de que ir a Honda es lo correcto a nivel deportivo, y centra más sus temores en lo que puede perder a nivel humano.

“Las dudas que he tenido han sido más a nivel humano, por el equipo de personas que hemos formado en KTM durante los últimos años. Para llevar la KTM hasta donde la hemos llevado es verdad que hay que pilotarla bien, pero igual de importante que eso es crear un grupo humano brutal, que entienda a la perfección la moto y el piloto”, argumenta el catalán.

“Mi miedo más grande es no poder formar un grupo como el que he tenido hasta ahora. En MotoGP no existe la mejor moto del mundo, ni el mejor piloto, ni el mejor equipo, sino una combinación de los tres juntos. Eso es lo que consiguió Marc (Márquez) al llegar a Honda. Él no estaba a gusto con el grupo humano que había a su alrededor cuando llegó (en 2013) y cambiarlo fue parte de la motivación que tuvo entonces, y que le ha hecho ganar año tras año. Si no hubiese estado cómodo, probablemente no habría ganado tantos títulos”.

Pol, que “por motivos contractuales y que no puedo explicar” no se llevará a nadie de KTM con él a Honda, confía plenamente en el grupo técnico que le ayudará, el mismo que ha estado con Alex Márquez este año.

“Son personas muy preparadas, con un alto nivel y que llevan muchos años aquí, les conozco y he hablado mil veces con ellos en el paddock, la mayoría son catalanes, como yo, nos entenderemos bien, seguro”.

Nadie duda de los enormes méritos de Pol en el desarrollo de la KTM durante sus cuatro años en la casa austríaca, pero el español es muy consciente de que en Honda los resultados se miden de forma distinta y son obligatorios.

“Empecé este proyecto con KTM como el último de la parrilla y lo termino con cinco podios y dos poles. Por lo tanto, si lo he conseguido con KTM creo que también lo puedo hacer con Honda”, dice confiado.

Sobre el papel, Pol compartirá equipo con el ahora lesionado Marc Márquez, tomando el puesto en Repsol de Alex, que tras debutar con dos podios en su año de rookie competirá con LCR en 2021.

“Alex Márquez ha demostrado que tiene lo que hay que tener para aguantar la presión. Ha levantado una temporada que no comenzó bien y en la que se le criticó, al comienzo, sin razón alguna. Voy al equipo Repsol Honda sabiendo dónde me meto. Es lo que hay; allí, o se logran buenos resultados o las temporadas no son buenas. Y después de lo que ha hecho Marc durante estos años, todo lo que haga otro piloto va a ser poco”.

Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast