Pol Espargaró: “Que gane Márquez nos va a dar un plus de energía a todos”

El piloto de Honda sigue sin encontrar la forma de hacer funcionar la moto con la que debuta esta temporada en la fábrica japonesa, un proceso que se está alargando mucho más de lo que el piloto esperaba.

Este domingo, la victoria de Marc Márquez, la primera desde su reaparición tras la lesión contrastó con una actuación gris de Polyccio.

“Es esperanzador y positivo para todos la victoria de Marc. Es algo muy bueno que la moto gane. Quiere decir que está al nivel, el que no lo ha estado hoy soy yo. Ahora no queda otra que mimetizar, en Assen, lo que hace Marc”, dijo.

La victoria de Márquez no cambia el rumbo del trabajo de Pol, que espera ayude a Honda.

“Que haya ganado Marc es muy importante para el equipo y nos va a dar un empujón de energía a todos”, aseguró, antes de añadir que “ahora estoy con ganas de llegar a Assen y olvidarme de este domingo”, en Sachsenring.

El resultado en Alemania, 10º a 15 segundos de Márquez, no era el esperado.

“Ha sido una carrera decepcionante. La salida ha sido nefasta, me han adelantado varios pilotos y no he podido hacer la carrera que quería. Se me ha calentado el neumático delantero con el tráfico, no he tenido el ritmo de los otros días. Ha sido un fin de semana de montaña rusa. Después de cada caída mejorábamos, pero el resultado no es el esperado, y mucho menos el que me hubiera gustado”, valoró Espargaró.

Las mejoras encontradas en el test de Barcelona no han servido para mejorar.

“Tenía ganas después del test de hacer un buen fin de semana, pensaba que lo haría mejor, pero hemos sufrido mucho. No hay excusas, no he sido competitivo, no he podido ser suficientemente rápido, me he enganchado detrás de algunos pilotos, no he podido adelantar cuando debía. Con tres caídas pude sacar una buena plaza en la parrilla, pero no he podido hacerlo bien en carrera”.

El pequeño de los hermanos Espargaró sigue sin domesticar la Honda.

“Nos falta hacer un buen sábado, salir desde más adelante. No poder hacer tus líneas te pone en problemas. Me falta ponerlo todo junto. Todo va de la mano. Cuando el fin de semana no va bien desde el principio se va complicando todo. Creo que forma parte del aprendizaje de la moto, que no es sencilla, pero las sensaciones son críticas y me está costando”, admitió un frustrado Pol.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

