Pol Espargaró revela sus lesiones y sufrimiento tras la caída en Portimao

Pol Espargaró salió despedido de su KTM GASGAS en los últimos compases de la FP2 en el GP de Portugal que abría la temporada 2023 a finales de marzo, y chocó contra una barrera de neumáticos sin protección.

El piloto español fue trasladado al hospital, donde se le diagnosticaron múltiples fracturas, incluidas las de mandíbula y espalda. Una semana después, salió de la UCI y comenzaba a andar, y cuatro días más tarde ya estaba felizmente en casa.

Tras operarle, a Espargaró le vendaron la mandíbula durante cuatro semanas para ayudar a su recuperación. Ahora, ya sin esas vendas y habiendo recuperado la posibilidad de hablar normalmente, Pol ha reaparecido en redes sociales publicando un vídeo en inglés y otro en español para revelar lo que ha sufrido y cuál fue el alcance de todas sus lesiones.

"Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo más o menos de vuelta. Ya puedo sonreír y abrir un poco la boca, que ahora hace un mes y una semana de la caída del 24 de marzo de Portimao, de todas las múltiples lesiones que os voy a contar ahora que tuve", comienza.

"Pero si antes no he dicho nada es porque tenía la boca prácticamente cerrada, sobre todo las cuatro primeras semanas. Ahora llevo una semanacon la boca abierta y comiendo. He perdido muchísimo peso, casi ocho o nueve kilos por tener la mandíbula completamente cerrada".

"Estoy o estaba en peso de 125 cc. Ahora en esta semana he cogido algo de peso. Realmente esto lo he llevado muy mal, pero ya veis que ya tengo bastante abertura y movilidad en la musculatura de la mandíbula. Me partí la mandíbula por aquí y por aquí (se señala), ya veis la cicatriz también, pero el doctor Arcas hizo un buen trabajo, poco a poco he ido recuperando la movilidad y después de la operación sí que tengo algún tornillo por aquí, pero ya estoy comiendo con normalidad, y eso es lo que más agradezco".

"También la mandíbula me hizo un problema en el oído, que el doctor Conti me operó justo después de la caída en Portimao. Me hice una fractura también en las cervicales, quizás eso es lo que menos he sufrido, pero sí he tenido un problema neuronal, un problema en los nervios bastante importante en el cuello que me baja por abajo en la escápula. He perdido la movilidad o la potencia muscular en algún músculo, que se ha inhibido por estar el nervio afectado y tengo algún músculo que no tiene fuerza y que tengo que recuperar con rehabilitación".

"Pero eso no es un problema, voy a trabajar tanto como sea posible para volver lo antes posible".

(Haz click aquí si no te aparece el vídeo a continuación)

¿Y cuándo podrá Pol Espargaró volver a competir?

"Tuve también dos fracturas en las costillas que lo llevo bastante bien, no me han dolido mucho y es quizás lo que mejor llevo", continúa. "Y luego la gallina de los huevos de oro, las tres fracturas que por eso me estoy demorando tanto en volver a la competición. Una de ellas es una fractura en la vértebra octava, que el médico está chequeándolo todo, pero tengo que estar usando corsé todos los días y portándome bien, sin utilizar ninguna moto y eso me está costando muchísimo, pero poquito a poquito voy volviendo a la normalidad y empiezo a entrenar, osea que eso es buena noticia".

(Recuerda si quieres las imágenes. Advertimos, pueden ser un poco duras)

Ambulancia helicoptero 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing y Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing tras la caída 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing moto accidentada 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Desde su lesión, además de aquel GP de Portugal se ha perdido las tres citas de Argentina, Austin y Jerez, y desde la de Estados Unidos le sustituye en el Tech3 un Jonas Folger que ha vuelto del retiro.

Después de dos temporadas difíciles en Honda, Pol Espargaró volvió a la marca donde mejores resultados logró, KTM (en la que estuvo entre 2017 y 2020) con el equipo satélite GasGas Tech3, que a su vez había sido la escudería con la que había debutado en la máxima categoría en 2014.

"Quiero agradecer al doctor Charte que ha estado detrás de mí y de mis lesiones durante todo este tiempo y me ha estado cuidando como un padre. También al doctor Mir, a todos vosotros que me habéis mandado muchos mensajes de ánimo, de apoyo y sois mi combustible para seguir creyendo y tener ganas de volverme a subir a la moto".

"Y sobre todo a mi mujer, a Carlota, que ha sido mi mujer, mi fisio, mi doctora, mi todo durante todo este tiempo y es cierto que mi mujer ha formado parte de mi vida durante todo este tiempo de una forma muy intensa y muy importante, pero estos últimos días, estas últimas semanas, este último mes ha sido crucial para mí tenerla a mi lado. Estoy súper orgulloso de ella".

"Nada, muchas gracias a todos, os quiero mucho y nos vemos pronto en la competición", remató.