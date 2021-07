KTM se alegra de no haber fichado fuera para sustituir a Pol Espargaró

Espargaró se unió a KTM al inicio de la temporada 2017 y fue una pieza fundamental en el desarrollo de la RC16 hasta convertirla en una moto ganadora en MotoGP.

Honda anunció el fichaje del catalán para 2021 antes de arrancar la temporada 2020 y KTM valoró otros grandes nombres para reemplazarle.

Al final, la marca de Mattighofen optó por mantener a Brad Binder –que todavía no había debutado en MotoGP– y ascendió a Miguel Oliveira desde el Tech 3 para 2021, formando una alineación para 2021 con dos pilotos que compitieron con KTM en la Red Bull Rookies Cup, Moto3 y Moto2.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Pit Beirer reveló que la decisión de KTM de apostar por pilotos de su propio programa se produjo un año antes de lo previsto, pero está "muy contento de haberlo hecho".

"Hemos tenido muchos altibajos juntos, pero nunca dudaron de nosotros, ni nosotros de ellos", dijo Beirer.

"Cuando perdimos a Pol nos fijamos en otros grandes nombres, y entonces dijimos: '¿Sabes qué? Ahora nos ceñiremos a nuestro propio programa', que es la Rookies Cup, Moto3 y Moto2 para entrar en MotoGP con KTM.

"Creo que confiamos en nuestro propio sistema un año antes de lo que queríamos al principio, y estoy muy contento de haberlo hecho".

Binder y Oliveira ganaron tres carreras el pasado año, pero 2021 no comenzó como esperaban, ya que la RC16 no progresó tanto como el resto de motos en invierno. El luso no logró entrar en el top 10 en las cinco primeras carreras, mientras que el mejor resultado del sudafricano fue un quinto en Portugal.

Sin embargo, KTM llevó un nuevo chasis al Gran Premio de Italia que cambió la tendencia. Oliveira fue segundo en Mugello, ganó en Barcelona y volvió a ser segundo en Alemania, mientras que Binder terminó cuarto en Sachsenring.

Beirer elogió a ambos pilotos por no "volverse locos" y confiar en la fábrica para dar la vuelta a la situación durante el duro comienzo de 2021.

"En los días difíciles no se volvieron locos, no hablaron inmediatamente con otro equipo u otro fabricante. Confían en nosotros. Si les decimos que no estamos contentos y que vamos a trabajar en ello, nos creen".

"Ellos mantuvieron la calma en ese momento y eso nos ayudó mucho. Si los pilotos empiezan a volverse locos y ponerse nerviosos, por supuesto que se hace aún más difícil".

"Estoy muy contento de tener a estos chicos tan estupendos y de que hayamos trabajado en diferentes partes importantes de la moto, de que les hayamos traído un paquete, no sé si una décima, dos décimas, tres décimas, varios kilómetros de velocidad punta. Nosotros aportamos eso, pero los pilotos aportaron más".

"Han tenido mejores sensaciones y con eso han vuelto a crecer. Es increíble lo que han aportado después de que hayamos dado un paso. Eso demuestra cuál es el carácter de un equipo: un equipo puede ganar, pero no somos nada sin unos pilotos fantásticos. La verdadera medida es el piloto en la pista".