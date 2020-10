Pol Espargaró: “A las KTM no nos sirve de nada el neumático blando extra”

Tal y como adelantó Motorsport.com, Michelin llevará en cada gran premio hasta final de temporada un neumático blando delantero extra, básicamente por un tema de seguridad por las bajas temperaturas que se están registrando en los circuitos.

Varios equipos lo pidieron y, por temas de seguridad, Michelin ha accedido, aunque esa goma ‘gratis’ a algunos, sobre todo a KTM, no le dé mucho rédito ya que la moto naranja funciona mejor con el compuesto medio.

“Esta elección de Michelin es algo que han consultado con los equipos y todos han estado de acuerdo porque estamos viendo que este año hay temperaturas muy bajas. Para nosotros, el año pasado y este hemos visto que somos los que más jugamos con el neumático medio delantero, junto con Honda posiblemente. Siempre buscamos compuestos más duros, pero debemos priorizar la seguridad. Algunas fábricas necesitan más compuestos blandos y estuvimos de acuerdo en aceptarlo. A nosotros nos puede ir bien para salvar una unidad de la goma media si es que nos funciona”, explicó el corredor español de KTM.

Un Pol Espargaró que ya acumula tres podios en la clase reina con la moto austriaca.

“El fin de semana pasado fue muy positivo. Le Mans siempre me ha aportado buenos resultados. Fue agotador, pero pudimos sacar buenos puntos. Aragón también se me dio bien en 125cc y Moto2. En MotoGP los dos últimos años no he podido correr por lesión, pero me gusta mucho competir aquí, sobre todo cuando hay afición. Me encanta pilotar en este circuito, tengo muchas ganas de montarme en la moto después de lo de Le Mans. Veremos el viento como nos permite ajustar la moto y los neumáticos para el fin de semana”, valoró.

“Los neumáticos serán muy importantes este fin de semana. Si podemos utilizar el medio, podremos correr con un buen rendimiento, pero si tenemos que ir con el blando delante, vamos a sufrir mucho más”, añadió.

El crecimiento de KTM sigue siendo sostenido en positivo, algo que, a veces, sorprende hasta al propio equipo.

“Este año es impredecible para todos, pero para KTM aún más porque los años anteriores no se nos daba tan bien. Estamos cosechando resultados buenos que sabemos por qué vienen, pero no los entendemos al cien por cien. Tratamos de saber a qué nivel se ubica nuestra moto. Espero estar luchando por algo fantástico este fin de semana, pero tenemos que esperar para saberlo”.

En clave de Mundial, Polyccio aún no ha arrojado la toalla.

“Vamos a intentar hacerlo bien y si logramos sumar puntos buenos en los dos próximos fines de semana aquí, por qué no pensar en luchar por algo bueno a final de año”.

