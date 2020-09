Ya van dos carreras en las que el catalán se ha quedado con la miel en los labios. En Brno se cayó al tocarse con Johann Zarco cuando, llegando desde atrás, tenía en su mano la posibilidad de pelear por el triunfo que se llevó Brad Binder, su vecino de taller.

Y la semana pasada, en el Red Bull Ring, circulaba cómodamente en cabeza cuando los comisarios neutralizaron la prueba como consecuencia del tremendo accidente entre el propio Zarco y Franco Morbidelli.

El haberse quedado sin unidades nuevas del compuesto trasero medio le hizo salir con el blando, circunstancia que le condenó y le cabreó, aunque no tanto como el volver a terminar en el suelo.

Cinco días después de aquello, Polyccio volvió a comandar la tabla de tiempos, y esta vez tras reservarse una goma media de recambio para el domingo por lo que pueda pasar.

El salto de calidad dado por KTM es evidente, aunque quien se ha encargado de poner a punto esa RC16 prefiere no lanzar las campanas al vuelo porque en la parrilla aún falta Marc Márquez.

“Hemos empezado incluso mejor que el fin de semana pasado. Estoy muy cerca de mi mejor vuelta. Me gustaría correr ya el warm up y directamente ir a la carrera”, arrancó Espargaró, el primer sorprendido por el rendimiento tan alto dado por la moto naranja en este arranque de campeonato.

“No hemos hecho una nueva moto, han sido cosas que se han ido sumando. No tengo la sensación de que hayamos cambiado muchas cosas para llegar a este nivel”, afirmó el español, que de todas formas prefiere frenar el nivel de excitación que se ha generado en Mattighofen: “No quiero ser negativo, pero el mejor piloto de todos no está aquí. Me gustaría comparar esta moto con Marc en pista. Quiero mantener la calma y mantener los pies en el suelo”.

A Espargaró también se le preguntó por la peligrosidad de un circuito en el que el fin de semana pasado pudo ocurrir lo peor. Para él, más allá de los puntos negros que pueda tener el trazado, la responsabilidad sobre el accidente en el que se vieron involucrados Zarco y Morbidelli recae en ellos, sobre todo en la conducta del francés.

“Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. En todos los circuitos del mundo, las rectas tienen muros en los lados. Si yo circulo en una recta y toco a mi compañero, la responsabilidad es nuestra, no en la pista. Escucho a mucha gente culpar al circuito, cuando el error del accidente del domingo fue humano”, cerró el #44.

