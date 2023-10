Pol Espargaró: "KTM no ha manejado bien sus contratos, y lo saben"

La casa austríaca se encontró a media temporada con que tenía cinco pilotos para 2024 y solo cuatro motos, una situación que no supo manejar y le explotó en las manos, hasta el punto de tener que dejar en 'el banquillo' a Pol Espargaró, que la próxima temporada perderá su posición en GasGas para asumir un papel que aún está intentando saber cuál es.

"Hablamos con la fábrica y llegamos al acuerdo de que, el año que viene, haré la mayoría de wild card y ayudaré al equipo desde otra posición. Es lo que es. Estoy intentando entender cuál será mi papel", admitió el menor de los Espargaró este jueves en Lombok.

Finalmente, KTM ha optado por mantener a Augusto Fernández en el equipo, junto al debutante Pedro Acosta, que dará el salto a MotoGP, lo que ha dejado sin sitio al catalán.

"No es que sea una decepción, es lo que es. Claro que me gustaría seguir como piloto. Pero las cosas van cómo van, y no estoy siendo tan rápido como me gustaría. Me voy haciendo mayor, y prefiero tomarme las cosas así, de forma más madura y pausada", dice Pol, que a principio de temporada, en Portimao, sufrió un accidente que casi le obliga a retirarse.

Espargaró mantendrá el contrato como piloto que tenía con KTM para 2024, y la casa austríaca espera ampliarlo para el futuro para convertir a Pol en una especie de 'profesor' para los jóvenes.

"No todo va sobre el dinero, pero mi cuenta del banco está bien. He corrido muchos años y no me he gastado todo lo que he ingresado. Es más una cuestión de principios. Espero que mi experiencia sea buena para el futuro de la compañía; espero ser útil".

Aunque el mercado no está cerrado y aún existiría alguna opción de cambiar de equipo, Pol tiene claro que su futuro está en KTM. "Está claro que quiero seguir vinculado a este grupo, y hay opciones abiertas para volver a correr en 2025".

Sobre lo que ha llevado a que se tomara esa decisión, el corredor es consciente de que la lesión tuvo su parte de culpa.

"Me perdí la mitad del año, y eso no es fácil ni para mí ni para la compañía. Lo que está claro es que KTM no ha manejado bien sus contratos, y ellos lo saben", subraya, aunque inicialmente dejó entrever que daba el paso al lado de mutuo acuerdo.

"Tienen que aprender con vistas al futuro. Entiendo que el grupo quisiera dos motos más en parrilla, pero no siempre puedes conseguir lo que quieres. Si me preguntas, yo creo que nos merecemos otras dos motos en parrilla, porque hay otra marca que tiene ocho motos, y eso no me parece justo", valoró.

Por último, le preguntaron a Pol por el paso de su excompañero en Honda, Marc Márquez, a Ducati. "No tengo ni idea de qué pasará con Marc el año que viene con la Ducati. De entrada, no es automático que pases de una moto a otra y vayas a ir rápido. Yo fui compañero de Johann Zarco en KTM, y él lo pasó mal. Ahora vuela con la Ducati".

Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images