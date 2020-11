Polyccio fue fichado por KTM para su desembarco en MotoGP en 2017. Desde entonces ha liderado el desarrollo de la RC16 en estas cuatro temporadas y ha conseguido seis podios y dos poles.

El año que viene, Pol se irá al Repsol Honda y formará pareja con Marc Márquez, mientras que Brad Binder y Miguel Oliveira lo harán en el equipo oficial de KTM.

Hablando con Motorsport.com antes de su última aparición con KTM en el Gran Premio de Portugal, el campeón del mundo de Moto2 en 2013 señaló que ahora está a "otro nivel" como piloto gracias a KTM y cree que el fabricante austriaco le "enseñó" a ser un verdadero piloto de MotoGP.

"KTM es parte de esto al 100%", dijo Espargaró cuando se le preguntó si su fichaje por Honda habría sido posible sin su etapa en KTM.

"A nivel de pilotaje, y también psicológicamente, estoy a un nivel de madurez en el que nunca había estado".

"Ahora puedo perder y no me siento como un perdedor. No sé cómo explicarlo, porque siento que en KTM he pasado de ser un niño a un hombre en MotoGP".

"He descubierto muchas herramientas para usar en la moto que, si hubiera pasado de mi primera moto en MotoGP a HRC, por ejemplo, para mí sería imposible adaptarme porque muchas herramientas que estoy usando ahora las he descubierto en KTM y ellos las estaban desarrollando, yo estaba construyendo con ellos esta moto y conozco cada una de las piezas importantes de la moto, cómo tocarla y cómo hay que configurar la electrónica".

"Me enseñaron a ser piloto, de hecho. No era un piloto [antes]. Era un hombre que conducía una moto, pero no era un verdadero piloto de MotoGP".

"Me enseñaron cómo hacerlo y sin ese aprendizaje, para mí sería imposible enfrentarme al mejor piloto del mundo. Ahora me siento como un hombre. Es muy, muy diferente".

Espargaró acabó cuarto en la última carrera en Portimao y ascendió a la quinta plaza en el campeonato, sumando cinco podios.

