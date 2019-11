Pol Espargaró: “KTM no hace chasis de doble viga porque no sabe"

De los seis fabricantes presentes en MotoGP, KTM es el único que sigue apostando por montar un chasis multitubular. Mientras que el resto de marcas han terminado decantándose por uno de doble viga, los austríacos mantienen este concepto con el que tantos éxitos han conseguido en off road y en circuitos en las categorías inferiores.

Ducati fue la última marca hasta ahora en abandonar su propia filosofía. Desde la etapa de Valentino Rossi y tras el fichaje de Gigi Dall'Igna a finales de 2013, en Borgo Panigale se pasó del autoportante de carbono al doble viga de aluminio.

Aunque en el pasado KTM ha rechazado la posibilidad de abandonar su diseño, en el test de Valencia se vio el primer paso de lo que podría ser una transición hacia el estilo que en su día desarrollase el fallecido Antonio Cobas.

"Este chasis es un híbrido, 80% tubular y 20% viga", explicaba Pol Espargaró tras probar una primera versión el martes en Cheste. "Sigue siendo siendo un chasis tubular. No queremos cambiar el estilo porque no sabemos si con doble viga iremos rápido. Con este chasis tenemos mucha información. Veremos qué nos aporta".

El empecinamiento de los de Mattighofen por mantener su concepto se basa en la experiencia acumulada a lo largo de los años, aunque después de tres años en MotoGP hayan abierto la posibilidad al cambio.

"KTM solo sabe hacer chasis tubular. No hace chasis de viga porque no sabe, no porque crea que es mejor. Es un paso al chasis de doble viga, un pequeño paso que en el futuro a lo mejor va a más", comenta.

Tras solo dos días de pruebas, Polyccio ya pudo notar las ventajas, pero también algunos inconvenientes.

"Tenemos un poco mas de giro, tracción, hemos reducido mucho el peso, pero eso hace el chasis más blando", señala.

Detrás de este movimientos se encuentra la figura del probador Dani Pedrosa, quien ya lo probara hace unos días en Jerez. KTM desarrolló una segunda versión en base a los comentarios del piloto de Castellar del Vallès que Espargaró pudo probar el miércoles.

"Dani ya estuvo probándolo en Jerez y pidió que mejoraran la rigidez. Veremos si podemos ganar estabilidad en las frenadas. Este nuevo ha sido construido bajo las instrucciones de él", indica.

El menor de los hermanos de Granollers finalizó el test en octava posición, a ocho décimas de Maverick Viñales.

"Han sido dos días buenos de test. Probamos la evolución [del chasis] y la moto va mejor. Me quedé sorprendido por lo rápido que fui con él. Tuve una pequeña caída, pero después hice el tiempo. Mucha información de electrónica y de chasis. Si todo funciona bien en Jerez, habremos dado un paso adelante", remacha.

↓ Así son los distintos chasis de KTM ↓