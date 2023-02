Cargar el reproductor de audio

Para el menor de los Espargaró esta es una temporada de reencuentros, por un lado vuelve con el fabricante con el que se hizo mayor como piloto y con el que consiguió sus mayores éxitos, KTM, pero por otro lado regresa a su primer equipo cuando, en 2014, dio el salto a la clase reina, el Tech3 de Hervé Poncharal, por más que en aquel entonces la formación gala estaba asociada a Yamaha.

La gran novedad, además de volver a sus orígenes, es que este año Pol Espargaró defenderá los colores de GasGas, la marca catalana comprada por KTM, con la que este fin de semana arrancará una pretemporada que para el piloto de Granollers es crucial prepararla minuciosamente.

"Esta categoría se está convirtiendo en más física cada vez, y este año, con la introducción de las carreras al sprint, era necesario cambiar el programa de entrenamiento. Por ejemplo, la pole, que ya era importante hasta ahora, con el nuevo formato lo será el doble, porque vas a salir desde esa posición dos veces durante el fin de semana. Además, una de esas carreras es más corta, de modo que tienes que ser más rápido", explicaba este jueves Polyccio en Sepang.

"Intenté ganar un par de kilos para poder mover la moto de forma aún más ágil en esa vuelta rápida (pole). En una carrera normal, tener mucho músculo tampoco es necesario. Pero en esa vuelta, sí", explica el corredor.

Pese a haber superado ya la treintena, Espargaró se ve mejor que hace unos años tanto en el aspecto físico como en el de saber qué es lo que más le conviene.

"A medida que me hago mayor descubro cómo mejorar. Hace unos años llegaba aquí (al test de Malasia) sin preocuparme de mi cuerpo. Ahora me lo tomo todo mucho más en serio. A pesar de que tengo 31 años, tampoco es que tenga 50, ya he notado un par de cambios a nivel de recuperación. Por eso presto más atención a la nutrición, a la hidratación y demás", explica.

Hace dos años Pol tomó la decisión de dejar KTM para incorporarse a Honda, un paso que no ha tuvo éxito y convirtió estas dos temporadas en un suplicio para el corredor, que ahora ve como un alivio volver a un terreno ya conocido.

"En mi tiempo en KTM pasamos por momentos duros que me unieron mucho a la gente de aquí. Hay muchas caras conocidas, también en Tech3, donde comencé en MotoGP. Ahora pueden ver cómo he madurado como piloto y como persona".

Pese a los dos años de ausencia, Pol espera adaptarse rápidamente a la RC16, una moto que conoce bien ya que fue, en gran parte, el creador.

"Hemos visto pilotos que, después de pasar muchos años con una misma moto, han pasado a otra marca y han sufrido. Casos como los de Valentino Rossi o Jorge Lorenzo. Yo tengo la sensación de que crecí mucho como piloto con KTM. No me sentía bien en Yamaha, pero todo lo que sé lo aprendí en los cuatro años que estuve con la RC16. Lo intenté con Honda, pero la situación no era fácil. Creo que estoy donde debo estar", sentencia.

Pese a que es consciente de que, al menos en los primeros meses de la temporada, se le va a pedir que compare y hable de Honda, el catalán lo ve ya como un episodio superado, del que quiere pasar página porque, entre otras cosas, no se sintió apoyado.

"En Honda, al principio de año, yo iba más rápido que Marc Márquez y que los demás, porque podía usar el freno trasero. Y ellos chequeaban mis datos. Pero, con el paso del tiempo, eso [pilotar con el freno trasero] se fue perdiendo para ganar otras cosas, y eso me perjudicó y me fastidió", zanja el vallesano.

