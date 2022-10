Cargar el reproductor de audio

Se habían consumido unos pocos minutos del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Malasia, cuando Pol Espargaró se fue largo en la segunda curva del circuito y al volver a la pista casi colisiona con Johann Zarco, que tuvo que hacer una maniobra evasiva para no llevarse por delante al corredor español (aquí puedes ver el vídeo de la acción).

La acción no se vio en directo por la señal internacional de televisión, pasando desapercibida completamente, fue el francés quien presentó una reclamación y Espargaró el llamado a Dirección de Carrera tras el entrenamiento, para que diera explicaciones y, posteriormente, regresar para escuchar el veredicto de los comisarios: una sanción de tres puestos en la parrilla de cara a la carrera del domingo.

En las imágenes que se pueden ver en motogp.com, la acción parece absolutamente clara a simple vista. Pol se va fuera de la pista y vuelve creando una situación realmente peligrosa que, afortunadamente, se saldó sin mayores consecuencias.

Sin embargo, el corredor de Honda quiso poner en contexto lo sucedido y, sobre todo, lo que le llevó a volver a la pista de forma tan abrupta.

"Estoy bastante enfadado. Si ves la imagen, seguro que puedes entender la sanción. Pero hay cosas que suceden, por qué vuelvo la pista tan rápido y casi chocamos", expuso Pol al final del día.

Malasia es la única pista del Mundial que no tiene zonas de 'chivatos' por exceder la pista, por el simple hecho de que los bordes de la pista son de hierba y nadie sale a pisarlos expresamente.

"En ese punto de la pista debería haber una zona de asfalto pintada de verde, cerca del piano, hasta el final del mismo para reincorporarse a la pista lentamente. Es así en las otras pistas del mundo, pero aquí solo hay hierba", continua Pol.

"Tenía que evitar la hierba (para no caer) y volver de nuevo a la pista, por eso me encontré con Johann. Aparte de eso, fue en la primera vuelta del FP1, todo el mundo estaba tanteando la pista y cómo pasar por ese lugar", recuerda el de Honda.

"Además, la vuelta se canceló para los dos por bandera amarilla. Si lo consideras todo, soy el primero en reconocer que no fue agradable. No deberíamos hacer este tipo de cosas, pero hay que entender la foto completa de la historia".

El enfado de Pol venía más por la poca recepción que tuvieron en Dirección de Carrera ante sus explicaciones.

"Es lo mismo de siempre, les explicas que lo bueno sería... vale, vamos a intentar ir al sitio para ver si lo que dices es cierto, si la zona verde se acaba en un momento dado. Lo entenderían y no me penalizarían, pero no lo hacen, no se enteran de nada y me penalizan en la segunda vuelta del FP1 tres posiciones en parrilla".

"Hablé con ellos. Salgo de la sala y vuelvo a entrar 30 minutos después y me dicen que me penalizan. Dicen que es una mala manera de reincorporarse a la pista, yo digo que vale pero ¿han oído lo que estaba diciendo? Estoy hablando con una pared y entonces no repiten las imágenes. Dicen: 'Te escuchamos, pero es una mala reincorporación a la pista'. Es lo que es", se resigna el de Honda.

El resumen es que Pol entiende que fue una mala acción, pero que estaba justificada por el diseño de la pista y, por tanto, no considera justa la sanción.

"Seguro que no. La acción no fue agradable, tampoco me gusta. Pero para entender la acción hay que entender lo que pasó. Se lo expliqué, les dije que era culpable. Vale, pero si les explico lo que realmente pasó... Al menos deberían ir al sitio y comprobar si tengo razón o si miento. No van a esa velocidad en una moto de MotoGP, así que deberían escuchar un poco más lo que tienen que decir los pilotos. Es una queja que hago, todos nos quejamos en la comisión de seguridad pero no nos escuchan".

Lógicamente, la perspectiva de Johann Zarco está en las antípodas de la de Espargaró, el galo se 'calentó' con la acción y llegó a tildarla de "criminal".

"¡Estuvo muy cerca! He visto que se iba largo, pero no me esperaba que volviera como lo ha hecho", explicó el galo al final del día.

"Estaba en una vuelta en la que intentaba hacerlo bien y tuve que cerrar el gas para evitarle. No podemos cerrar los ojos ante estas situaciones, porque sé que por este tipo de cosas algunos lo calificarían de criminal, por eso no podía decir 'cierro los ojos en esta', porque incluso tuve miedo. Estaba caliente", justificó Zarco que presentara una reclamación ante Dirección de Carrera.