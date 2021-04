Después de una pretemporada que elevó las expectativas a su alrededor, el nuevo fichaje de Honda no termina de encontrar la tecla que le permita cuadrar una cronometrada decente. Este domingo, en Portimao, se verá obligado a volver a culebrear por entre el pelotón después de terminar el cuarto en la primera criba del entrenamiento clasificatorio, que le colocará el 14º en la parrilla de salida.

En este sentido no hay que olvidarse del tremendo accidente que sufrió el español en el último ensayo libre, y que le llevó a tener que afrontar la Q1 con una sola moto y muy dolorido.

El hecho de haberse quedado fuera de la eliminatoria definitiva le permitió seguirla por la televisión, y eso facilitó que ofreciera su opinión acerca de la controvertida decisión de los comisarios que le anularon a Pecco Bagnaia el giro que le habría dado la pole al de Ducati.

Se da la circunstancia de que en Portimao se instauró el sistema de paneles luminosos que teóricamente deben facilitar la señalización de las banderas para que los corredores las puedan ver. Sin embargo, esto no sucedió en el caso de Bagnaia, que a juzgar por las imágenes que ofreció la televisión difícilmente pudo ver al comisario que hondeaba la bandera amarilla tras la caída sufrida por Miguel Oliveira.

“Es imposible que Pecco pudiera ver esa banderita. Yo entiendo a los comisarios, y que cuando hay un piloto en el suelo se pueda penalizar [a quien no reduce la velocidad ] . Pero en esos momentos no ves nada, y menos en ese punto, casi ciego, a más de 180 kilómetros por hora. Vi la repetición de la acción de Pecco y es imposible que pudiera verla”, consideró Espargaró, casi tan dolorido por el costalazo que se dio, como cabreado por no conseguir sacar una vuelta rápida.

“Caerse cuando estás preparando la cronometrada para ir al límite no es lo mejor. Me siento fuerte, tengo velocidad y no estoy preocupado. Pero no soy capaz de dar una vuelta rápida sin errores. Y eso es lo que me cabrea”, se lamentó el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona), que se arma de paciencia para ir acumulando aquello que cree que le falta: kilómetros con la Honda.

“Todo es cuestión de rodar más, de sumar más kilómetros y de entender mejor la moto. Me ayudará ir a circuitos como Le Mans o Jerez, donde ya tengo referencias. Lo que me pasa es que en el mismo parcial puedo ser dos décimas más rápido en una vuelta que en otra, y eso es algo que no me ocurría con la KTM. Con la Honda, si no sabes muy bien dónde está el límite, pues es un problema”, remachó el #44.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

