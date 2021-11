Portimao.- Dejando al margen el quinto puesto en la hoja de tiempos al final del primer día en el Gran Premio del Algarve, Pol Espargaró quiso destacar este viernes que lo más importante había sido comprobar los avances de la moto entre la carrera disputada en este circuito en abril y este primer día de trabajo.

“En comparación con la otra vez que estuvimos aquí la moto ahora es más fácil de pilotar, podemos calentar antes los neumáticos, hemos reducido mucho el riesgo de caída, hemos ganado en seguridad y en velocidad, he rodado bastante más rápido hoy que en abril”, explicó el piloto de Honda.

“Siempre tratando de generar más tracción, es bueno y es importante poder comparar la moto y ver que los resultados son mejores. Eso quiere decir que hemos mejorado durante el transcurso del año”, añadió.

Pese a la ausencia de Marc Márquez, el resto de Honda tuvieron un comportamiento más que óptimo este viernes, con Alex Márquez y Takaaki Nakagami en el top 10.

“Ha sido un buen día, con un buen resultado. El segundo puesto de Misano nos da un plus de energía. Era una prueba de fuego para ver cómo está la moto, y la progresión ha sido a mejor. Aquí corrimos en abril, con más temperatura, así que nos tendría que haber costado ahora más por el frío, pero nos ha ido mejor. Creo que el paso es grande y eso me da mayor alegría que la posición. El trabajo de hormiga de todo el año nos ha funcionado”, reiteró.

Tras hacer muchos cambios en la moto buscando dar con la tecla, Pol y su equipo decidieron mantener una base y centrarse en mejorarla.

“Desde hace unas carreras decidimos trabajar pensando en el año que viene con un set up tratando de clonar le geometría de la moto que están haciendo para 2022, algunas cosas nos han aportado. En Misano funcionó muy bien, Marc lo utilizó y le gustó mucho, cosa que me alegra. Ahora generamos más temperatura al neumático y eso me hace estar más tranquilo viendo que la mejora en este circuito es grande”, dijo antes de añadir: “Tengo ganas también de verlo en Valencia, un circuito que me gusta mucho y en el que voy rápido, para acabar de confirmarlo”, zanjó.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing, Pol Espargaró, Repsol Honda Team, MiniGP 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images