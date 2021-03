Espargaró aseguraba tras la primera jornada, que cerró con un tiempo de 1:55.878 acabando 17º a 1,1 del más rápido, que “voy a forzar hasta que una caída me marque el límite”.

El de Granollers (Barcelona) no se fue al suelo. Sin embargo, mejoró sensiblemente su cronómetro, dejándolo en 1:54.673, el 12º en la hoja de tiempos solo superado por otra Honda, la de Stefan Bradl (5º) en el segundo día de trabajo en Losail.

Al final del día, Polyccio estaba muy contento, tratando de disimular su alegría por lo bien que, de momento, le están saliendo las cosas en su debut con HRC.

“La Honda es una moto que cuanto más aprietas, más rápido vas. Lo bueno es que a más esfuerzo, más recompensa. Eso no pasaba hace tiempo (con la Yamaha). Es una moto física, y eso ya se ve en televisión”, valoró.

Uno de los motivos que llevaron a Honda a fichar a Pol es porque su forma de conducir se adapta, sobre el papel, a la RC213V.

“Lo bueno es que con esta moto no tengo que cambiar el estilo de pilotaje, aunque sí adaptarme un poco, evidentemente. Honda tiene esa electrónica y potencia brutal, y hay veces que tengo la sensación de sobreconducir”, desveló.

Sin embargo, Pol reconocía la evidente mejora en solo una jornada de trabajo.

“El paso adelante es evidente respecto de ayer y eso demuestra la capacidad de la cabeza para asimilar cosas. Terminé a siete décimas del primero, pero aún no me he caído, y eso supone que el margen de mejora aún es muy grande”, argumentó.

Con tres jornadas más por delante en el segundo y definitivo test que se celebrará la próxima semana, Pol tiene tiempo de crecer y buscar el tiempo.

“A una vuelta aún no me importa mucho. Y hemos recortado más que el resto. Si mañana tuviéramos otro día seguiríamos mejorando. Y me he quedado a siete décimas del primero, eso es algo que habría firmado antes de llegar aquí. La progresión es muy buena. Seguiremos apretando hasta que lleguen las caídas, porque van a llegar”, avisó.

“Este tipo de moto te obliga a estar siempre al límite para ir rápido. Era muy importante que la caída no llegara demasiado pronto para que la confianza no disminuyera”, zanjó encantado de la vida.

Las fotos de Pol Espargaró en el test de MotoGP en Qatar

