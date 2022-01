"La intención de Honda y Espargaró es seguir juntos en el futuro"

Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró afronta su segunda temporada en el equipo Repsol Honda, al que llegó en 2021 tras cuatro años en KTM. El contrato entre el corredor español y la formación de fábrica japonesa concluye a finales de este año, sin que por el momento, que se sepa, se hayan iniciado negociaciones para una hipotética renovación.

El menor de los Espargaró protagonizó el mercado de pilotos de 2020, al destaparse su fichaje por Honda antes de iniciar su última temporada con KTM, una antelación que no se vislumbra a la hora de firmar un segundo contrato con HRC.

"La situación es muy simple, seguimos contando con la plena confianza del equipo, sobre todo con el papel que hizo Pol al final de la pasada temporada, en las tres últimas carreras", explica Homer Bosch, representante del piloto en conversación con Motorsport.com.

"Lamentablemente (la última carrera de) Valencia no acabó como esperábamos, creo que hubiera hecho un muy buen resultado, igual que en Portimao, de no ser por la bandera roja, y veníamos de un podio (Emilia Romagna), así que las sensaciones del final de la temporada son ideales", mantiene.

"A partir de aquí, el equipo nos dice que tiene plena confianza en Pol, que le va a dar todo el apoyo, que vamos a empezar la temporada y que el objetivo de Honda es que los pilotos que tienen a día de hoy sean los que pueden funcionar".

Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido leer sobre un supuesto interés de Honda en corredores como Fabio Quartararo y, sobre todo, Joan Mir.

"Hemos podido leer algunos rumores, pero la realidad es que no tenemos ningún tipo de información al respecto, nadie nos ha dicho nada, por tanto son cuestiones que otros representantes pueden estar utilizando a modo de estrategia", advierte.

En nombre del piloto, su manager asegura que la motivación de Espargaró es la de seguir corriendo con Honda.

"Por nuestra parte el objetivo es claro: Pol quiere estar con esta moto para ganar y esperamos que la Honda sea una moto para estar delante. Si además vemos que, afortunadamente, Marc Márquez se recupera bien, que es lo que todos deseamos, porque cuando él está en pista todos los demás pilotos ponen un punto más, mejor que mejor".

Para Espargaró, que Márquez esté recuperado y a su mejor nivel es una buena noticia.

"Absolutamente, Pol quiere ganar con Marc en pista y su deseo es poder competir y pelear con él en las carreras. Marc conoce muy bien esta moto y cuanto más rápido vaya, más va a mejorar Pol", apunta.

Pese a que el propósito de seguir con Honda es claro para Espargaró, de momento no parece que se hayan iniciado las negociaciones.

"Aún no hemos hablado del tema de la renovación", asegura Bosch. "Creo que no tiene sentido hacerlo, no solo en nuestro caso, en general cualquier equipo. Hay que empezar la temporada, ver qué hacen ocho Ducati en pista, ver cómo está la Honda y, a partir de ahí, se plantea".

Se diría que, a diferencia de otros años, el mercado de pilotos está un poco parado a estas alturas del año.

"Si lees declaraciones de algunos representantes dirías que antes del inicio de la pretemporada ya habría algún piloto firmado, pero yo de momento no veo nada. Intuyo que se esperará a las tres o cuatro primeras carreras y cuando lleguemos a Europa (finales de abril) se pondrá hilo a la aguja. ¿Antes?, lo dudo mucho, quizá sí que algún equipo querrá asegurarse a su piloto, pero habrá que verlo", dice, imaginamos, en relación a Yamaha y Fabio Quartararo.

"Por nuestra parte y la del equipo la intención es la de seguir, ¿a partir de aquí qué puede pasar?, muchas cosas, obviamente, en la vida no hay nada escrito. En función de cómo arranque la temporada y vayan las primeras carreras, unos y otros tomaremos decisiones. Pero si me lo preguntas ahora, la intención de ambas partes es la de continuar. No tendría ninguna lógica cambiar a un piloto que empieza a ir bien con una moto".

"Con la recuperación de Marc, el equipo ahora está en una sintonía positiva. Tiene más sentido seguir en esta línea que probar algo nuevo que no sabes cómo va a funcionar. La Honda necesita de un proceso de adaptación que Pol no tuvo, y por el que tiene que pasar cualquier piloto que llegue", avisa el representante de Polyccio.