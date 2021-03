En el que fue solo su cuarto día encima de la RC213V, el español finalizó el décimo en la tabla general, a ocho décimas del más rápido, Maverick Viñales, pero con unas sensaciones inmejorables. Sobre todo a nivel de ritmo, que al fin y al cabo es aquello determinante en un domingo de carreras.

Desde que debutó oficialmente con la marca del ala dorada, el sábado pasado, Espargaró venía repitiendo una y otra vez, que el límite de la moto aún estaba lejos, un pálpito que quedaba acreditado por el hecho de no haberse caído. Pues bien, este jueves rodó por el suelo, aunque el accidente no fue el esperado al tratarse de una de esos patinazos que se producen más bien por despiste, que por buscar el límite.

Moto accidentada de Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaro, Repsol Honda 2 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaro, Repsol Honda 3 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

De cualquier forma, la progresión del menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) es brutal y está fuera de toda duda, circunstancia que él no esconde y que le coloca en una posición de privilegio con vistas a la primera parada del calendario, dentro de dos semanas.

“Solo el tiempo dirá si soy competitivo o no [con Honda], pero de todas las motos de la parrilla, esta es la que mejor se adapta a mi estilo. Me siento bien y me lo paso bien cada vez que me subo a ella”, declaró Espargaró, visiblemente satisfecho con su rendimiento durante las 65 vueltas que completó.

“Todavía no puedo decir que vaya a estar listo para pelear por algo grande en la primera carrera, pero estoy cerca. Cada vez que salgo a la pista aprendo algo nuevo. El futuro con Honda se presenta bonito. Puede ser un buen año, pero esto es solo el principio”, añadió el catalán.

Las formas agresivas del #44 encima de una moto le penalizaron en su debut en MotoGP (2014), con la Yamaha del equipo Tech3, de la misma forma que ahora juegan a su favor con el prototipo de la marca del ala dorada.

“Empiezo a entender qué hay que hacer para llevar esta moto. Hay que llevarla al límite y a veces, traspasarlo. Por eso, Marc (Márquez) está a punto de caerse tantas veces. Pero eso es lo que me gusta de ella”, puntualizó Polyccio, que trató de explicar las razones por las que Márquez logra salvar tantas caídas, al margen de su descomunal talento para ello.

“En esta moto, cuando se cierra la dirección tienes algo de margen para recuperarte. Con las demás, como tienes que empujar al máximo, cuando te caes no hay posibilidad. El límite de la Honda está más lejos que el de las otras motos, y eso te estresa menos”, reflexionó Espargaró, que restó importancia al resbalón sufrido: “Fue una caída extraña. Estaba probando distintas gomas y no llevaba las más adecuadas para las condiciones que había. Digamos que no fue el tipo de caída que estaba esperando. Esperaba caerme apretando los límites. Pero no fue así, sino en la tercera vuelta y con neumáticos medios”.

Las fotos de Pol Espargaró en el test de Qatar

