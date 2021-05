El de Honda cruzó la meta 10º, a casi 12 segundos del ganador y a 1,2 de su compañero de equipo Marc Márquez, recuperándose de su lesión. Ambos acabaron lejos de la mejor RC213V, la de Takaaki Nakagami, que fue cuarto, una composición que desencajó al piloto de Granollers, que en el año de su debut en el equipo oficial HRC no está teniendo el inicio de temporada que había imaginado.

“No tengo ni idea de lo que está pasando, no sé si soy yo, la moto o el paquete que estamos usando. Cada piloto ha estado usando diferentes cosas y para mí, que estoy aprendiendo, me cuesta saber lo que funciona y lo que no. Estoy un poco perdido, y al no poder compararme con los otros pilotos no sé en qué puedo mejorar”, explicó apesadumbrado Pol Espargaró, que reconoció no estar acostumbrado al sistema de trabajo en HRC. “Es distinto a lo que yo estaba acostumbrado”, reconoció.

“Las sensaciones ayer eran buenas, pero a mí me gusta saber cuándo tengo un problema por qué lo tengo y lo que pasa, y tengo la impresión de que no sé qué está pasando”.

“Me crea mucha frustración no saber mañana (en el test) qué tengo que mejorar. Soy el único que está usando el paquete que tengo ahora, y no me puedo comparar con nadie. Si no entendemos el problema, es difícil poder solucionarlo”.

Le preguntaron a Pol por qué lleva un paquete diferente al de los otros pilotos de Honda, y quién decide.

“Yo no decido qué moto debo llevar ni me toca a mí decidirlo, es la fábrica la que decide. Soy un empleado de Honda y ellos me tienen que decir la moto que debo llevar y yo rendir con ella. Mañana es un día nuevo, comenzaré con todas las ganas del mundo y haré mi trabajo, siendo proactivo y tratando de mejorar el grupo. Y, sobre todo, tratando de ser más rápido cada fin de semana”.

“Mañana en el test probaré lo que Honda me pida como piloto suyo que soy. Intentaré ser proactivo y tratar de estar a la altura como piloto oficial de Honda”, zanjó un desolado Espargaró.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team crash 11 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team crash 12 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 31 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 33 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 37 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 38 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 39 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 41 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 42 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 43 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 44 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 45 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 46 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 47 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 48 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 49 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images