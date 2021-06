Después de la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania, su compañero de equipo dijo que quería llevar una Honda idéntica a la del multicampeón, y este jueves, en la previa del fin de semana neerlandés, el barcelonés volvió a lo mismo.

“Tenemos cosas que probar y quizá no sea este gran premio en el que pueda salir con una moto idéntica a la de Marc”, dijo Pol Espargaró.

“Dependes de un material que quizá no esté preparado, la fábrica debe estar contenta de que queramos ir con lo mismo y quieras ser rápido. Pienso que simplifica mucho el trabajo del equipo, la información es más clara”, añadió al respecto de si Honda estaba de acuerdo con la estrategia.

“Hasta ahora hemos estados muy igualados con Marc, pero en la carrera él dio un paso adelante. Quizá no sea aquí, no es fácil. Quizá después del verano (en Austria), pero quien debe llevar la batuta es el piloto más rápido y en este caso es Marc y me tendré que adaptar”, señaló.

Polyccio achaca su falta de buenos resultados a no ser capaz de juntar todo en una vuelta.

“Estoy convencido de que el día va a llegar, cuando hagamos un buen sábado y estemos en las dos primeras filas de la parrilla. Vimos la salida de Marc el domingo, se puso primero, atacó con la lluvia y cogió la distancia suficiente. Hoy en día en MotoGP o sales de las dos primeras líneas o es imposible. Más atrás tienes que ser mucho más rápido que los demás. Tienes que adelantar solo cuando toque y ser perfecto”, reflexionó.

“Si haces un buen sábado y sales bien, eso te permite tener un buen ritmo las primeras vueltas y por más que los de atrás vayan rápido ya no pueden recuperar los cinco segundos que ganas en los primeros giros. Para eso hay que concentrarse en las gomas blandas, que de momento nos está costando mucho para clasificar”.

Le preguntaron a Pol si la alta tecnología de las actuales MotoGP dejaba poco espacio al piloto para marcar la diferencia.

“Cuando la tecnología es tan elevada, el factor humano tiene menos capacidad de improvisación. Cuando la electrónica no te deja abrir antes el gas o solo te deja hacerlo en el punto idóneo, cuando no puede acelerar por el anticaballito, cuando tienes una Ducati con veinte mil alas y sus turbulencias delante… quiero decir que las fábricas necesitan este nivel de tecnología para evolucionar las motos de calle, pero cuando llega un punto tan elitista todo esto hace que los pilotos cada vez tengan menos que decir. Pero esto es la competición, la elite y todas las fábricas invierten mucho dinero, y si no lo hacen bien no puedes ganar”.

“A mí lo que me gustaría es que toda la parrilla usara una Honda, así veríamos quién es el piloto más rápido cada fin de semana. Eso pasa en Moto2 y Moto3, pero en MotoGP es imposible. A veces pilotas increíble y acabas el sexto y no entiendes el motivo. Aquí todo cuenta, la moto, el piloto y todo el staff que lo rodea”, zanja Pol.

