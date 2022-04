Pol Espargaró: "Me gustaría alargar mi carrera 5 años más"

Cargar el reproductor de audio

Después de un año complicado para la marca del ala dorada, Pol Espargaró parece haber cogido impulso para pelear, junto a su compañero Marc Márquez, por buenas posiciones esta campaña. El podio en Qatar situó al piloto de Granollers como uno de los pilotos a batir en el curso 2022, y el #44 espera mejorar su casillero durante la llegada de la gira europea.

Pol Espargaró tiene 30 años y lleva la mitad de su vida sobre una moto. Después de subir a los mandos de una de los prototipos que cuentan con títulos mundiales detrás, el catalán planea quedarse en la élite de las dos ruedas, mínimo, durante cinco años más.

"Me siento como un niño, me siento perfecto, en mi mejor momento de mi carrera deportiva, pero las lesiones ahora cuesta más recuperarlas que cuando tenía 18 o 20 años y empieza a ser un deporte muy exigente físicamente, por las lesiones que yo ya acumulo", expresó durante su participación en 'La Caja de DAZN'.

"Vemos deportistas, como por ejemplo en el fútbol, que están alargando las carreras deportivas, o Valentino [Rossi], que con 40 años seguía siendo competitivo. Valentino es único, no me quiero comparar con él, pero me gustaría alargar mi carrera deportiva 5 años más a un gran nivel".

En este asunto, su contrato en MotoGP con Honda jugará un papel principal: "Llevo quince años en el Mundial y me he visto en esta situación muchas veces. En la categoría reina esto pasa dos años, en los equipos oficiales, pero en Moto3 y en Moto2 cada año se tiene que renovar. Es una situación que he vivido muchas veces".

"Por suerte, he llegado a un punto de mi carrera deportiva que puedo estar orgulloso de lo que he conseguido y estoy contento y tranquilo. Eso no quiere decir que no esté nervioso para renovar, pero estoy en otro punto e intento, como 'El Cholo', ir partido a partido y ver lo que viene", comparó durante la entrevista.

Independientemente de lo que le decante el destino el próximo curso, el piloto de Granollers se deshizo en elogios al hablar del equipo que le abrió las puertas en 2020.

"A pesar de que las cosas no estén en su sitio y la fábrica ahora mismo no esté en lo más alto, que lo estamos consiguiendo, pero, evidentemente, es un sueño, no para mí, para todos los pilotos. Y el que diga lo contrario, miente", aseguró.

"Alberto [Puig] es una persona que, si está contigo, está contigo a tope, y no va a dejar que nadie o nada te haga daño. Y él, si se puede poner en medio entre tú y una bala, se va a poner y va a evitar que esa bala te dañe a ti para él coger esa responsabilidad", concluyó el piloto español.