Pol Espargaró: "Estoy en la fase de aprendizaje que no tuve a principio de año"

Hasta ocho grandes premios, las 16 primeras carreras de la temporada, se perdió Pol Espargaró en su regreso, tras dos años en Honda, a la disciplina de KTM, donde ya estuvo de 2017 a 2020, aunque ahora ha sido para vestir con el color rojo de GasGas.

Un periodo demasiado largo y con un proceso de recuperación demasiado complicado como para que no pase factura, de una u otra forma, al piloto español en este inicio de la segunda parte del curso, en la que, además, debe adaptarse a una moto que es nueva para él, ya que la RC16 que dejó en 2020 poco tiene que ver con la actual.

Tras un 12º en la carrera de Silverstone y un 6º en la sprint de Spielberg, parecía que el menor de los Espargaró iba volviendo a ser él mismo, una progresión que se frenó en Barcelona y Misano.

"No fue lo que esperábamos", admitió cuando Motorsport.com le preguntó por le fin de semana de San Marino.

"Todo se empezó a torcer el viernes, pensaba pasar directamente a la Q2 y tener un colchón de seguridad saliendo en mitad de la parrilla, pero no pasé por 24 milésimas, que es muy poquito", recordaba. "Cometí dos errores el sábado buscando el limite y eso me condenó a salir último. Y saliendo tan atrás en la parrilla, la carrera está acabada".

Esa búsqueda del límite está llevando a Pol a sufrir algunas caídas y desde que regresó de su lesión se ha ido al suelo hasta en siete ocasiones, cuatro de ellas el fin de semana de Misano: el viernes en la Práctica, el sábado en la Q1, el domingo en el Warm Up, donde se quedó sin frenos, y también en la carrera, que no pudo terminar.

"Las caídas llegan por todo un poco, cuando buscas algo acabas teniendo problemas. El domingo tuvimos una caída extraña cuando se bloqueó la rueda de delante (las pastillas de frenos se quedaron abiertas), que la están analizando, pero el resto fueron buscando el límite en mitad de curva", explicaba.

"Al final las caídas sirven para aprender y forman parte del proceso de adaptación que no tuvimos las primeras carreras del año por estar lesionado, ahora estamos aprendiendo".

Un deficit de muchas carreras (ocho grandes Premios) de baja que Pol sigue arrastrando y que no sabe el tiempo que va a necesitar para dejar atrás.

"No lo sé, es difícil de saber, es evidente que necesito algo de tiempo todavía. Pero saliendo el 23 en parrilla, en las dos carreras de Misano pudimos remontar posiciones, llegué a estar 14º. La velocidad la tengo, si hubiera salido el 12º en parrilla hubiéramos peleado con el grupo del octavo o noveno puesto, ritmo había. Las cosas no salieron, pero se escapan por detalles, la velocidad la tengo y solo hace falta ponerlo todo junto, entender un poco más el formato y cuando apriete que salgan las cosas, que no se escapen por tan poquito".

Pol aprovechó el test de Misano para sumar kilómetros, dando hasta 40 vueltas el lunes por la mañana, aunque por la tarde decidió parar por el cansancio físico que arrastra.

"No estaba en el plan de probar cosas nuevas, primero tengo que entender lo que estoy llevando ahora. El test, fue el primer día que volví atrás en mi estilo de pilotaje, en lo que a mi me gusta, hasta ahora he ido copiando lo que están utilizando otros pilotos (de KTM) y eso siempre genera un poco de duda y limita tu pilotaje. Me centré en entender la moto que estamos llevando y dar pasos para atrás para entender todo lo que se ha hecho, y creo me funcionó bastante bien".

Aunque en el garaje de KTM las piezas nuevas se amontonaron y tanto Brad Binder como Jack Miller pudieron probar muchas cosas, en el de GasGas rodaron con la misma moto que tenían a principio de temporada, según aseguró el compañero de Pol, Augusto Fernández.

"No te puedo decir, hasta ahora no he estado, todo era muy parecido, no he tenido mejoras porque estaba fuera, no sé qué planteamiento tienen para el futuro, pero la marca apuesta a que las cuatro motos tengan el mismo material, como hace Ducati. Es la mejor manera para mejorar más rápido que los demás, que todos lleven el mismo material, o lo más parecido posible", asegura el chico de Granollers.

