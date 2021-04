El sábado pasado, el español se metió en la segunda criba de la cronometrada (Q2) por más que terminó el último (12º). Esta vez, no solo se quedó fuera de la eliminatoria definitiva, sino que fue medio segundo más lento que entonces.

La diferencia de tiempo no fue alarmante si tenemos en cuenta que la mayoría de pilotos dio un paso atrás. Probablemente peor que eso fue el contraste en el comportamiento de la moto entre una sesión y otra, y en función de si va equipada con gomas nuevas o precalentadas.

El reciente fichaje de HRC finalizó el octavo en su estreno con el Repsol Honda en una carrera en la que tomó más precauciones de lo habitual, circunstancia que le generó un nivel de frustración bastante elevado.

Para esta segunda parada del calendario, el objetivo que se marcó fue el de terminar entre los cinco primeros, una meta que se complica considerablemente al tener que partir desde la quinta fila de la parrilla.

“No entiendo qué pasa. Creemos haber encontrado la base de la moto, pero luego, de una sesión a otra, las referencias se van al traste. El comportamiento de la moto no tiene nada que ver cuando ponemos una goma nueva, algo que, a las Ducati, por ejemplo, no les pasa”, reflexionó Espargaró, que ya el viernes se había quejado de la imposibilidad de extraer todo el potencial de los compuestos.

“Y el problema es que eso me pasó con una goma nueva [no precalentada]. También le pasó a Maverick y a Oliveira. Así es muy difícil estar tranquilo”, añadió el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona). “En el box no saben darme una respuesta, pero creo que la moto no es. Si la última carrera fue difícil, la de mañana aún lo será más. No sé qué va a pasar, y eso es lo peor de todo, que no sabemos cómo resolverlo”, prosiguió el #44, antes de dar más detalles acerca de cómo la moto varía al cambiarle los compuestos.

“En mi caso, de una goma a otra hay 30 metros de diferencia en el punto de frenada. Y eso es una barbaridad, sobre todo en alguien que todavía no conoce la Honda a la perfección, como me ocurre a mí”, precisó Polyccio, que de cualquier forma mantiene el objetivo que se había marcado de antemano con vistas a este domingo: “El objetivo sigue siendo terminar entre los cinco primeros, aunque la cosa se ha complicado mucho”.

Las mejores fotos de Pol Espargaró en la Repsol Honda en el GP de Doha

