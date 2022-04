Pol Espargaró: "Sin la caída, Márquez y yo saldríamos en segunda fila"

Cargar el reproductor de audio

Portimao.- El corredor de Granollers se fue al suelo en el último sector cuando la cronometrada oficial estaba agotando sus últimos minutos, un accidente que le dejó sin opciones de mejorar la 10ª posición en la parrilla de salida y que, además, propició que el anularan una vuelta a Marc Márquez que le había colocado en pole provisional.

"Estaba rodando y esperando las dos últimas vueltas de la Q2, que es cuando creía que se podía hacer el tiempo, como se ha visto cuando todo el mundo ha mejorado en ese tramo final de la sesión. Venía en una buena vuelta para colocarme en segunda fila, y quería asegurar la vuelta, pero para evitar un charco he pisado otro, he perdido el tren delantero y con eso las opciones de estar en segunda fila o rozando la primera, posiblemente", relató la caída el de Honda.

Pese al error que ha comprometido parte de sus opciones, Pol Espargaró se siente con fuerzas para afrontar la carrera de este domingo con los de delante.

"Por la mañana el warm up va a ser crucial, es importante terminar de probar los neumáticos que usaremos para la carrera. Seguramente saldremos con el compuesto medio tanto delante como detrás. El año pasado aquí lo hicimos con el duro trasero, pero los tres del podio lo hicieron con el medio, así que iremos en esa línea. Saliendo tan atrás no me preocupa en exceso llevar una goma media trasera, quizá lo más critico sea la primera curva, ahí va a haber bastante lucha para colocarse. A parte de eso, la moto aquí funciona bien y sin la caída tanto Marc como yo hubiéramos estados en las dos primeras filas".

Aunque la carrera será un poco a ciegas, ya que está prevista en seco y el fin de semana ha sido en mojado, Espargaró tiene un plan.

"El objetivo es escalar posiciones, tenemos pilotos más lentos delante, la clave es ver cuánto tiempo perdemos adelantando, porque con alguna moto va a ser difícil”, dijo en referencia a las Ducati de Luca Marini y Marco Bezzecchi. "Son motos con mucha velocidad punta, pero hay que pasarlas pronto para no perder tiempo a final de carrera".

"Pero aquí somos fuertes frenando y si adelantamos rápido me siento bien para hacer una buena carrera. Pero las primeras vueltas y la primera curva son muy importantes pasarlas bien", zanjó Polyccio.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images