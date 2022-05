Pol Espargaró: "Hay que intentar volver a ser rápidos, no hay escapatoria"

Cargar el reproductor de audio

En un fin de semana complicado y con un ambiente muy cargado en Honda, para Pol Espargaró hacer una buena carrera este domingo en Mugello era fundamental, pero el resultado final para el corredor español fue el peor: no acabó tras sufrir una caída.

"Muy mal, desastroso, ha sido un fin de semana muy complicado. Salía desde la tercera línea, pensaba que podía hacer una buena arrancada y colocarme con los de delante. El ritmo no ha sido muy rápido, pero ha sido completamente opuesto, he salido muy mal, he perdido algunas posiciones, y entras en un espiral de luchar con otros pilotos para mantener la posición y todo ha ido realmente mal", explicó.

"No tenía un ritmo increíble y tratando de recuperar posiciones me he caído en las dos curvas rápidas, ha sido una caída fuerte, pero, por suerte, sin consecuencias, pero estoy realmente frustrado".

Lo único bueno de este domingo es que no hay tiempo para darle muchas vueltas, ya que en cinco días vuelve la acción en el gran premio de casa, en Barcelona.

"Eso es lo único positivo, cuando las cosas van mal lo único que quieres es subir de nuevo a la moto para redimirte un poco y volver a intentar ser tan rápido como puedas, no hay otra, no hay escapatoria".

Sin duda el de Italia ha sido un fin de semana de mucha tensión, con insistentes rumores de mercado y el anuncio de que Honda pierde a Marc Márquez, seguramente, por lo que resta de temporada, un ambiente tan cargado que, lógicamente, acaba pasando factura.

"Sí, es lógico. No están saliendo las cosas, estamos todos en una dinámica un poco negativa y esto no ayuda a que salgan los resultados. Pero hay que seguir trabajando, esto tiene que cambiar, faltan muchas carreras, no hemos llegado ni a la mitad del campeonato y hay oportunidad de darle la vuelta", se animó el chico de Granollers.