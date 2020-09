La segunda carrera de Austria, como la primera, se vio sorprendida por un accidente que obligó a sacar la bandera roja y reiniciar de nuevo, esta vez a 12 vueltas. En ese esprint final, Pol Espargaró dominó junto a Jack Miller, pero en la última curva, ambos se fueron ligeramente fuera y Miguel Oliveira les arrebató el triunfo.

“En este tipo de carreras es como en Moto3, es imposible saber quién va a ganar, es divertido y la gente lo habrá pasado bien en casa. En la última curva quería bloquear a Jack, pero él tiene más punta. Me he ido largo y Miguel ha aprovechado la maniobra para ganar. Hemos perdido, pero así son las carreras”, dijo Pol.

Realmente Oliveira sorprendió a Pol y Jack cuando se estaban jugando la victoria.

“No tenía ni idea de dónde estaba Oliveira, sabía que había una KTM, pero no sabía que estaba allí tan cerca, ha aguantado muy bien, más que bien”, añadió.

Pol estuvo rápido en la reanudación tras sufrir en la primera salida de la carrera.

“No sé por qué en la primera carrera no estaba cómodo, me iba largo, no podía parar la moto, no era capaz de mantener un buen ritmo, de ser estable”.

“En la segunda carrera ha sido al revés, mucha tracción, mucho agarre, me he sentido mucho mejor, ha sido al revés que la pasada semana”.

Pol quiso acordarse de Joan Mir, que lideraba con claridad la primera carrera hasta la bandera roja.

“La carrera no nos pertenecía a ninguno de los tres. En la primera Joan Mir ha sido muy superior, hoy merecía la victoria sin duda”, dijo.

“Es un poco lo que me pasó a mí el pasado domingo, un poco parecido. Pero hoy Mir tenía un punto más, iba muy, muy rápido”.

Tras este doble podio, ahora KTM pierde las concesiones en parte y completamente para 2021.

“Está bien que las pierda para el año que viene (risas). Cuando la moto funciona no hacen falta ayudas, estamos al nivel de las otras motos. Veremos en las próximas carreras. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ahora estamos en una situación muy buena”, zanjó el de Granollers.

