Pol Espargaró explica las dificultades del comprimido sábado

Cargar el reproductor de audio

Termas de Río Hondo.- El menor de los hermanos de Granollers afrontó el fin de semana de Termas de Río Hondo como punta de lanza del equipo Repsol Honda ante la baja de Marc Márquez, y finalmente pudo cerrar el frenético primer día con un resultado expectante, logrando ser cuarto en la clasificación.

Sin embargo, Pol Espargaró tuvo que batallar para alcanzar esa posición en una jornada particular donde se comprimieron los entrenamientos libres tras la suspensión de la actividad del viernes.

Por si te lo perdiste: La increíble odisea del vuelo EX-47001 de MotoGP a Termas de Río Hondo

"Fue realmente complicado porque hace mucho el descansar de un día para otro, que tu cabeza siga pensando y trabajando mientras duermes o mientras estás pensando. Realmente no te das cuenta pero al día siguiente haces cosas distintas que no imaginabas que podías hacer o que ibas a hacer", comenzó Pol su balance del sábado hablando con Motorsport.com en Termas.

"Así que no tener este parón para pensar, para dejar trabajar a los ingenieros, es todo muy salvaje, muy nuevo, tienes que apretar sin tener la situación bajo control. Eso produce caídas, problemas encima de la moto que no eres capaz de resolver y hace la competición más complicada. Salimos cuartos, que está bien, pero aún me siento que no estoy preparado para la carrera".

Sobre como son este tipo de jornadas y si sería posible hacer grandes premios de solo dos días en MotoGP en el futuro, declaró: "Estresante, fue muy estresante. además me caí, tuve que disputar la Q1, no tenía suficientes neumáticos para la Q2. Joder, todo iba mal pero con un buen final".

"Hubo que tomar decisiones importantes en el último momento para cambiar la moto, y finalmente parece que funcionó. Pero fue apretado, todo apretado y hasta el último momento".

"Este programa de dos días, algunos piensan que tal vez funcionaría para el futuro. Para mí es imposible".

"No podemos hacer esto, es muy estresante y peligroso porque llevamos estas motos al límite con muy poco conocimiento de la pista, de la moto en esta pista y de los neumáticos. Es difícil".

El piloto español sufrió una caída en la curva 1 del circuito de Termas de Río Hondo durante la segunda sesión de entrenamientos, que explicó que se vio relacionada a un problema con su Honda.

"Tuvimos un problema hoy en el freno motor en la curva 1 que no fuimos capaces de solucionar en todo el día porque no ha habido tiempo de reunir a todos los ingenieros electrónicos y solucionar el problema. En carrera entiendo que eso va a estar solucionado", indicó.

"Es un problema grande. Es una curva rápida en la cual, cuando pierdes el tren delantero, no puedes hacer mucho para salvarla y juega mucho el papel del azar. Mañana esperemos que esté solucionado porque van a tener que ser 25 vueltas de carrera perfectas. No podemos cometer ningún error ni de caída ni de irme largo en la primera curva", añadió.

Más allá de su resultado e inconvenientes personales, Pol se mostró feliz al ver a su hermano Aleix darle a Aprilia su primera pole position en MotoGP.

"Es evidente que como hermano aún más, pero cuando un piloto trabaja tanto, es tan metódico y tan trabajador y persistente en lo que quiere, cuando salen los resultados es bonito ver el resultado de ese esfuerzo. Y además siendo Aleix, que lo tengo cerca, sé cómo vive, cómo trabaja... aún [alegra] más", dijo.

"Estoy orgulloso por él y creo que Aprilia tiene que estar muy orgulloso del sábado que han hecho, no solo con Aleix, que es increíble hacer una pole, sino también con Maverick (Viñales), que está sacando la cabeza y está empezando a rodar muy rápido. En carrera van a ser los rivales a batir".

Con Aleix en la pole position y Pol en el cuarto lugar encabezando la segunda fila, los dos hermanos estarán muy cerca y luchando por cosas importantes en la salida el domingo.

"Al final es un piloto más en la parrilla. Es cierto que a la hora de adelantar lo encaras de otra forma, pero esperemos que podamos luchar con él mañana. Está en un estado de forma muy bueno, la moto también y así va a ser complicado lucharle la carrera, pero al final hay más posiciones que la primera. Tendremos que pensar un poquito y salvar este fin de semana", finalizó.