Pol Espargaró: "No llegué preparado al debut con Honda"

El campeón del mundo de Moto2 en 2013 se cambió por sorpresa de KTM al equipo oficial de Honda para 2021, pero la transición resultó tremendamente difícil. La COVID-19 obligó a reducir los test de pretemporada a sólo cinco días en Qatar antes de las dos primeras carreras del año en Losail, por lo que Espargaró tuvo que seguir adaptándose durante la mayor parte de la campaña.

La Honda RC213V de 2021 no tuvo suficiente agarre trasero, lo que causó problemas a sus pilotos tanto a la salida como a la entrada de las curvas, por lo que Polyccio no pudo utilizar su estilo normal con el freno trasero.

Varios test posteriores durante la temporada permitieron a Espargaró mejorar un poco, marcando la pole en Silverstone y consiguiendo su mejor resultado en MotoGP al acabar segundo en el GP de Emilia Romagna, contribuyendo al primer doblete de HRC junto a Marc Márquez desde 2019.

Analizando su primera temporada como piloto de Honda, el #44 admite que empezó con el pie cambiado, pero notó una progresión con la moto al final del año.

"Básicamente, la experiencia en MotoGP es la mitad del camino, es súper importante", dijo Espargaró. "Y sobre todo cuando cambias de moto, el nivel ahora en MotoGP es fantástico, es súper, súper alto. Por lo tanto, no tienes tiempo para decir que te estás adaptando, o no tienes tiempo para probar, no tienes tantos test ahora”.

"Llegamos a la primera carrera en Qatar sin estar preparados, en realidad, con unas pocas vueltas en Qatar [test] con la moto. Así que, definitivamente, no estaba listo. Luego tuve que entender cómo pilotar la moto durante los fines de semana de gran premio, lo cual es muy, muy difícil porque tienes toda la presión, quieres rendir bien, tienes caídas, no tienes tiempo para trabajar en la moto”.

"Así que tuve que utilizar los pocos test como una prueba muy importante para nosotros, y a lo largo del año en estos test -especialmente desde mitad del año hacia el final- realmente mejoramos la moto, realmente mejoramos nuestra puesta a punto y empecé a sentirme mucho mejor sobre la moto".

"Seguro que si hubiéramos podido tener esta experiencia al principio del año, si la carrera de Portimao [el GP del Algarve] hubiera sido la primera, el año habría sido mucho más fácil y diferente".

"Pero al final hay lo que hay, no podemos volver atrás en el tiempo. Tenemos que asumirlo".

"Lo bueno es que hemos terminado con una pole y un podio, hemos luchado por las cinco primeras posiciones en las últimas carreras y esto es algo grande".

Espargaró terminó el año en el 12º puesto en la clasificación con 100 puntos, a 42 de Márquez, que se perdió cuatro carreras por lesión y se cayó en otras cuatro.

Tras los dos días de test de postemporada en Jerez, Espargaró -que todavía estaba maltrecho por la violenta caída que le dejó fuera de la última carrera en Valencia- se mostró positivo sobre los pasos que Honda ha dado con su moto de 2022, señalando que "la nueva RC213V ha recuperado el agarre trasero que le faltaba".