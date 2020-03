Pol Espargaró: “No me gusta correr con mi hermano en MotoGP”

Aleix Espargaro debutó en el Mundial en 2004 y su hermano menor, Pol, lo hizo en 2006. Desde 2014 ambos compiten en la máxima categoría de MotoGP, pero nunca en todo este tiempo han compartido box, una situación que esta temporada vivirán los hermanos Márquez en el garaje oficial del equipo Repsol Honda.

Como los Márquez, los Espargaró mantienen una estrecha relación, sin embargo Pol ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que asegura que no le gusta competir con su hermano mayor.

En una entrevista con Sky Sport Italia, le han planteado a Pol la situación que va a vivir el equipo Honda este año.

“Será difícil para los dos, no solo para Alex”, valora Pol.

“Para Alex es su primer año en MotoGP, en una moto difícil, además de todo esto correrá junto a su hermano, a quien obviamente conoce muy bien, pero siempre hay una rivalidad especial con un hermano”.

“Personalmente, no me gusta correr con mi hermano en MotoGP, imagínate en el mismo equipo, no me gustaría en absoluto”, admite el piloto de KTM.

“Además, su compañero de equipo es el piloto más fuerte del campeonato, es una situación muy difícil para Alex, pero también para Marc, a quien le gustaría ver que a su hermano le vaya bien con la Honda oficial. En mi opinión, será difícil de manejar dentro del garaje, pero tienen un buen jefe como Alberto Puig que sabrá qué hacer. Ciertamente les irá bien, tengo curiosidad”.

El hecho de que Alex debute en MotoGP con una moto critica como la Honda, con la que se pueden sufrir caídas con facilidad, aún complica más la situación.

“Es arriesgado, porque ellos están muy unidos como hermanos, es algo muy hermoso, siempre están juntos en casa, entrenan juntos. Esto complica aún más las cosas, porque si Alex es séptimo u octavo es un buen resultado, pero si Marc es primero, ya no lo es tanto. Deben luchar en igualdad de condiciones en cada carrera, con la misma moto y esto aumentará la rivalidad. Tendrán que ser valientes, como lo somos los hermanos Espargaró, para dejar la rivalidad en el box para continuar teniendo una relación normal fuera. Esto no es fácil porque tienes que trabajar duro”, reflexiona en voz alta.

“Hay momentos en que estoy con mi hermano y hay emociones que no puedes anular, no estás completamente cómodo. Lleva tiempo, necesitas hablarlo entre los dos. Tenemos la suerte de tener hijos y eso es una buena excusa para vernos cuando las cosas no son muy felices. Pero es difícil, porque la gente no sabe la enorme rivalidad que se genera en MotoGP, y si tienes un hermano en la misma categoría, o peor aún en el mismo equipo, es muy difícil, nunca lo hubiera querido”, zanja el piloto de Granollers.

