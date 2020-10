El positivo de Valentino Rossi que se dio a conocer el jueves concentró la mayor parte del foco informativo de las dos primeras jornadas del Gran Premio de Aragón.

La ausencia del italiano, que probablemente tampoco llegará a tiempo para alistarse en la carrera de la semana que viene, provocó que se reabriera el debate acerca de las libertades que deben tener los miembros del paddock en las actuales circunstancias.

En las primeras pruebas de la temporada eran muy pocos los que, entre dos carreras consecutivas, cogían un avión y se iban a casa, una práctica que con el paso de los meses cada vez prolifera más entre los pilotos, sobre todo los de MotoGP.

Rossi se infectó tras asistir a la fiesta de cumpleaños que se le organizó a su novia, la modelo Francesca Sofia Novello, que también dio positivo al igual que Uccio Salucci, amigo íntimo y mano derecha del #46.

“Cada uno tiene la responsabilidad personal de saber el riesgo que existe. El que quiera correr no puede ir ni a cumpleaños ni tampoco a fiestas privadas. En mi casa, ni me veo con amigos, ni voy a restaurantes ni nada. Estoy simplemente con mi mujer y mi hija y extremo las precauciones: me lavo las manos 30 veces al día y voy siempre con mascarilla”, relató Espargaró.

“Cuando quiero irme a casa tras una carrera pido el permiso, y como todo el mundo, para volver al paddock tengo que presentar una prueba negativa. Quien más perjudicado sale de esto es el piloto que se infecta, porque no poder correr es lo peor que nos puede pasar. Valentino ha perdido cualquier opción de pelear por el Mundial, porque seguramente se perderá dos carreras. Todos hacemos lo que podemos por no contagiarnos, pero no vivimos solos”, añade el de KTM, que este viernes terminó el séptimo, justo por detrás de su hermano (Aleix), tras poner dos juegos de gomas al final del día, para tratar de lograr el mejor registro posible.

“Lo más probable es que mañana por la mañana [por el sábado], las bajas temperaturas impidan que rebajemos los tiempos. El frío a primera hora es de locos. Por eso muchos pusimos dos gomas al final”, añadió el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona).

