Pol Espargaró: “No fue la carrera que quería, pero me voy con cosas positivas”

En los planes del de Honda, en el inicio de temporada en su primer año en el garaje oficial HRC no entraba sufrir tanto para acabar las carreras entre los diez primeros. Tras momentos de dificultad en la adaptación a su nueva moto, Pol Espargaró pudo este fin de semana en Le Mans, un circuito en el que siempre ha sido rápido, dar algunas pinceladas de su velocidad, aunque al final del día no pudiera plasmarlo en la meta.

“La carrera no fue como quería, soy autocrítico, he sido la tercera Honda en la meta, detrás de ellos (Nakagami y Alex Márquez), pero lejos de los primeros, sin buenas sensaciones, y sin ser rápido en agua”, admitió el de Granollers.

A diferencia de otros momentos de la temporada, Pol quiso sacar conclusiones positivas y no proyectar una imagen de abatimiento.

“Ahora hay que mirar lo positivo y creo que este fin de semana ha tenido más cosas buenas que malas. La pena fue el sábado en la qualy, todo se torció con la caída en la Q2, porque hubiéramos podido salir en pole o entre los primeros”, recordó Polyccio.

En conjunto, el de Francia ha sido el mejor fin de semana para Pol desde que llegó al box de HRC.

“Sin duda ha sido un buen fin de semana en condiciones de seco, también algún momento bueno en mojado. En carrera, con agua, no he sido tan rápido como quería, pero creo que el desarrollo del fin de semana ha sido bueno. He estado entre los cinco primeros siempre menos en la Q2, que me caí. Tenemos muchas cosas positivas para extraer de este fin de semana. Hay que seguir. Ahora vienen Mugello y Barcelona, tenemos que ser competitivos y mejorar. Estamos 10º en el Mundial y tenemos que mirar para arriba”, dijo convencido.

El hecho de que el circuito galo siempre le haya ido bien a Pol, no cree que tape la realidad.

“No ha sido flor de un día por ser en Le Mans. Tenemos que mejorar lo logrado este fin de semana y tirar para adelante. Hay que empezar de cero en Mugello y trabajar para seguir estando entre los cinco primeros siempre”.

El de Honda explicó, también, sus problemas con el dispositivo de salida.

“Normalmente utilizamos los dos holeshot, como todo el mundo menos Suzuki que solo lo tiene atrás, pero hoy no pude activar el delantero por un fallo mío. Me puse un poco nervioso y aquí no es lo mejor, no me ayudó a ganar posiciones en al primera curva. Pero a partir de aquí, creo que lo hice bien y pude remontar hasta la quinta plaza, pero luego tuve el incidente con Morbidelli y perdí muchas posiciones. Estos procedimientos de salida son complicados y hay que afinarlos un poco”, zanjó el de Granollers.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 3 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 20 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 31 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 32 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 33 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images