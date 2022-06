Pol Espargaró: "Me he caído con un neumático precalentado que montamos para descartar"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Honda salió ileso de una terrible caída durante el FP1 del Gran Premio de Alemania, justo en la frenada de la curva 1 de Sachsenring, el mismo punto donde se había caído él mismo siete minutos antes. Pero, mientras del primer accidente salió sin un rasguño, en el segundo salió escupido por encima de la moto y se golpeó con violencia contra el asfalto.

"Estoy un poco dolorido, sobre todo el pulmón y las costillas, y al respirar también me duele", explicó Pol al final del día.

Pese a la violencia de la caída y al fuerte golpe en el pecho y el brazo derecho, Pol Espargaró está convencido de que podrá seguir sobre la moto este sábado.

"Entiendo que voy a poder hacer un poco de fisio y tomar algún antiinflamatorio y calmante para dormir bien esta noche, así que espero mañana ya estar bien y que no sea un gran problema. En principio creo que no tengo nada roto, lo que más se me ha hinchado ha sido el codo y la zona de las costillas, pero ya pasé un poco por lo mismo en Valencia (noviembre pasado) y me suena un poco el dolor, y entonces no tenía nada fracturado", añadió con más detalle.

La segunda caída, que, igual que la primera, fue en la curva 1, donde hay una de las frenadas más fuertes del circuito, dejó sin respuestas al de Honda.

"Ha sido una caída sin gas, con neumático nuevo en la segunda vuelta y con buena temperatura (de los compuestos), sí que es cierto que ha sido con un neumático duro y recalentado (precalentado), que teníamos que descartar, por eso lo he puesto para hacer tres vueltas y quitarlo, porque normalmente el rendimiento es más bajo después de haberlo calentado una vez, pero también el agarre era menor".

"No hemos entendido muy bien la caída", dijo en referencia a los neumáticos que el suministrador recupera de anteriores grandes premios, donde no se utilizaron, pero sí pasan por el proceso de calentarlos y mantenerlos en temperatura durante todo el fin de semana, y que Michelin reasigna a los mismos pilotos para otro gran premio, volviendo a calentarlos.

Después de haber entrado, finalmente, en la rueda de las pruebas de piezas nuevas de Honda en el test de Barcelona, este fin de semana Pol tenía a su disposición material nuevo.

"El problema es que no tenemos suficientes recambios, así que empezaremos a usar las piezas nuevas mañana (sábado), por si había alguna caída. Lo que tenemos nos tiene que durar este fin de semana y en la próxima carrera (Assen), y no nos daba para montarlo hoy", argumentó.

Inicialmente, Honda había decidido que el nuevo chasis y basculante que llevó a Mugello para Marc Márquez, lo heredara Takaaki Nakagami, saltándose a Espargaró. Una vez recibidas piezas nuevas, Motorsport.com le preguntó si había cambiado algo esa corrección de HRC.

"Tenemos un paquete aerodinámico que sabíamos que no iba a funcionar en este circuito, como así ha sido, ya que está pensado para circuitos con rectas más largas y curvas rápidas, en las que no necesites tanta carga aerodinámica. Luego tenemos un chasis y un basculante que probamos en el test de Barcelona y lo montaremos mañana, no es la panacea, pero es posible que funcione un poquito mejor, nos puede dar esa décima, o media décima, que nos permita entrar en la Q2".

"No lo sé, hasta que no lo probemos en este circuito no sé si nos ayudará", respondió Pol, haciendo ver que no había entendido la pregunta.

Lo que sí entiende el chico de Granollers es que mientras las mejoras de Honda son minúsculas, las de sus rivales son gigantes.

"Hoy hemos ido bien, seis décimas más rápido que el año pasado, en 2020 el viernes la mejor Honda, que fui yo, hice 21.1, y hoy Taka (Nakagami) ha bajado al 20.6, es casi más de cinco décimas, el problema es que mientras nosotros mejoramos medio segundo, los demás mejoran un segundo y medio. Yo estaba quinto el año pasado con aquel tiempo, ahora yendo más rápido estoy el 13 o el 14", se lamentó.

Una explicación que no quita que reconociera que pudo haberlo hecho mejor.

"Hoy no he estado bien y creo que podría haberlo hecho mejor, pero incluso haciéndolo muy bien no hubiera ido más allá del noveno o décimo mejor tiempo. El problema no es que nosotros no mejoremos, que sí lo hacemos, el problema es que el resto ha mejorado muchísimo", insistió.

