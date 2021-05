El de Honda sufrió un accidente igual o más tremendo que el de Marc Márquez por la mañana, y en esa misma curva 7 del trazado andaluz; la más rápida del circuito, donde las MotoGP circulan a una velocidad de alrededor de los 180 kilómetros por hora. Al igual que su compañero, Espargaró también se cayó después de que el tren delantero de su prototipo se le cerrara, al encarar el punto de entrada de la curva.

En otras circunstancias, esa caída habría tenido un efecto muy negativo en el ánimo del español, que, sin embargo, regresó al taller contento, según declaró el mismo.

El motivo de esta alegría fue la modificación que su equipo le hizo a la moto justo antes de el costalazo, que vino provocado por ese aumento del agarre trasero que estaba buscando y encontró de repente.

“La caída viene de un cambio que se hizo a la moto, y que me permitió encontrar agarre en el tren trasero. Eso hizo que la parte trasera empujara cuando no me lo esperaba y provocó que se cerrara la dirección”, resumió Espargaró.

“Tenemos opciones de hacer una buena carrera. Antes del cuarto ensayo libre estaba mucho más preparado que ahora. Cambiamos algo que no teníamos en mente y resulta que funcionó. Me caí porque me emocioné de lo bien que iba todo. Estaba por meterme entre los cinco primeros. Ojalá siempre que me caiga sea porque voy tan rápido como esta vez”, añadió el #44, que este domingo tendrá por delante mucho trabajo: “Tenemos un buen ritmo y me siento mejor, más competitivo de lo que me esperaba ayer o esta mañana”.

Las imágenes de televisión helaron la sangre de cualquiera que vio las caídas de Espargaró y Márquez. Para el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona), ese punto del circuito necesita revisar la seguridad, dado que tanto él como su vecino de taller impactaron contra las barreras de aire. Por suerte, ninguno de ellos fue arrollado por la moto, algo que podría haber sucedido y que normalmente acarrea consecuencias terribles.

“En esa curva, si te caes donde lo hemos hecho Marc y yo, al entrar y antes de comenzar a frenar, la escapatoria que hay no es suficiente porque la moto viene detrás de ti y puede golpear. Hablaremos de ello en la próximo reunión de la Comisión de Seguridad”, advirtió Polyccio.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP

