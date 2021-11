Pol Espargaró no correrá en Valencia y se reserva para el test de Jerez

Honda tenía la moto del piloto preparada para salir a probarse al Warm Up del domingo por la mañana, pero tras evaluar el estado del piloto, que no sufre ninguna lesión pero se siente muy dolorido, sobre todo en el costado derecho y las muñecas, se tomó la decisión de que Pol Espargaró no corra la última carrera de la temporada y se recupere para el test del próximo jueves y viernes en Jerez.

Pol se fue al suelo de forma estrepitosa durante el FP3 del sábado por la mañana y fue evacuado, primero en camilla y después en ambulancia, de la pista hasta el centro médico del circuito, donde un primer examen determinó que no había fracturas. Desde ahí fue trasladado al Hospital 9 de Octubre de Valencia para un examen más profundo, incluido un TAC que descartó cualquier lesión mayor.

Pese a estar en condiciones, Honda y el piloto prefieren no arriesgar este domingo ya que el futuro del desarrollo de la moto de 2022 pasa por los ensayos de la próxima semana en Jerez, donde el equipo nipón ya no podrá contar con Marc Márquez, también lesionado.

La presencia de Pol en Jerez es de vital importancia para probar todas las piezas que van a llegar desde Japón en el arranque de la pretemporada 2022 y poder conformar el puzzle de la moto del próximo año, que según todos los indicios debe marcar un punto de inflexión respecto al prototipo que tantos problemas está dando a lo pilotos de la marca los dos últimos años.

