Pol Espargaró: "Me siento como si me hubiera atropellado un camión"

Pol Espargaró se cayó dos veces en la curva 1, en la frenada de final de recta, en el corto espacio de siete minutos durante el FP1 del Gran Premio de Alemania, sufriendo en el segundo accidente un fortísimo golpe contra el asfalto con el pecho y el brazo izquierdo, el lado hacia el que giran 10 de las 13 curvas de Sachsenring.

El catalán se sometió por la tarde a rehabilitación y se tomó calmantes y antiinflamatorios, además de una inyección de analgésicos el sábado por la mañana, algo que mitigó solo en parte sus “fuertes dolores”, pero que no “funcionó como se esperaba” lo que comprometió su paso directo a la Q2. En la sesión cronometrada de repesca, además, se quedó a solo 4 milésimas de pasar el corte.

"Ha sido un día difícil, muy difícil” resumió el de Honda al final de la jornada.

"Tengo la sensación como si un camión me hubiera pasado por encima, sobre todo siento bastante dolor en las costillas y me cuesta respirar encima de la moto”, dijo.

"La realidad es que esperaba que fuera mejor hoy, pero ha sido un poco peor. Cuando me he levantado por la mañana me he sentido muy mal y durante el día la cosa no ha mejorado mucho".

Ante este panorama, los médicos intensificaron la medicación al piloto.

"Por la tarde me pusieron dos inyecciones para intentar reducir la inflamación y tomar algunos analgésicos, pero no funcionó como esperaba y sufrí mucho”.

Pese a todo, Espargaró intentó pasar a la Q2, pero se quedó en la misma puerta.

"Me perdí pasar a la Q2 por cuatro milésimas. Esto demuestra lo apretado que está todo y si no estás lo suficientemente en forma no puedes conseguir nada interesante".

Este mismo sábado Alex Rins, de Suzuki, anunció que renunciaba a seguir participando en el Gran Premio de Alemania a causa del dolor que sufría en su mano izquierda, lesionada en el accidente de la salida de Barcelona.

Sin embargo, para Pol Espargaró, la opción de parar y volver más recuperado la próxima semana en Assen, no entra en sus cálculos, aunque no tiene mucho sentido correr si físicamente no puede soportar el dolor.

"Sí lo tiene, para coger puntos. Necesito correr, es mi trabajo", zanjó el chico de Granollers.

