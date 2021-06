Pol Espargaró: “Es la primera vez que disfruto desde que estoy en Honda”

Pol Espargaró completó una excelente primera jornada en el Gran Premio de los Países Bajos, dominando durante muchos minutos el primer entrenamiento libre del día, en el que además de marcar la segunda mejor vuelta, exhibió un muy buen ritmo sin cambiar de neumáticos en toda la sesión.

“Es el único entrenamiento que he disfrutado desde que estoy en Honda, y ver que el tiempo lo haces con una goma usada mientras los demás pilotos de la marca sufrían, eso te hace sentir bien y aliviado”, explicó Pol.

“Estos momentos son los que te reconfortan, ves que eres rápido, cuando todo está en línea soy igual de rápido que los demás o más. Estos momentos te dan vida y son puntos de inflexión importantes cuando las cosas no van bien. El FP1 me ha dejado con un muy buen sabor de boca, un entrenamiento importante, pero espero poder hacerlo mejor el resto del fin de semana”, añadió.

Un rendimiento que el catalán catalogó de absolutamente real.

“Real al cien por cien, pista en perfectas condiciones y todos los pilotos con los mismos neumáticos, nadie estaba condicionado por las gomas, el tiempo ha sido rápido, pero el ritmo también. Es lo más real que he hecho hasta ahora y el mejor tiempo. He ido más rápido otras veces, pero con goma nueva y al límite, ha sido un muy buen entrenamiento, muy completo y con diferentes condiciones de pista. Realmente estoy muy satisfecho”.

Pol sufrió una caída en el FP2 leve, pero que le impidió trabajar con piezas nuevas que tenía programadas montar.

“La temperatura de la goma delantera estaba en el límite. Llovía bastante. No estaba apretando porque no quería perder el feeling de la mañana, pero cuando he hecho una vuelta lenta para empezar a empujar, se me ha enfriado el neumático y en la primera curva a izquierdas me he ido al suelo. Caída tonta que no me va a condicionar”, relató. “La lástima es que no he podido probar cosas que tenía preparadas”.

La caída de Pol llegó justo poco después de que Marc Márquez, su compañero, sufriera una volada espectacular.

“Parece ser que es la única moto que cae tanto, las Ducati y las Yamaha son rápidas y no se caen tanto. Es un hecho estadístico que los pilotos Honda nos caemos más que el resto de fábricas, es así, pero si es lo que se necesita para ir rápido me voy a seguir cayendo. Para mí no es problema, me caigo y me levanto. Si no me hago daño es un trámite. Lo siento por los mecánicos, por lo demás no es algo que me preocupe demasiado”, valoró.

El de Granollers (Barcelona) dijo el jueves que iba a copiar la moto de Marc Márquez.

“No he podido montar la moto como la de Marc porque estaba probando un chasis nuevo. Al final he decidido hacer todo el entrenamiento con mi moto, la que conozco, y probar la nueva en el FP2, pero ha empezado a llover y no he podido. A ver si mañana en el FP3 podemos hacerlo”, zanjó Polyccio.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images