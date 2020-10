Pol Espargaró: “No quiero decir nombres, pero casi acaba en tragedia”

El de KTM venía en su mejor vuelta lanzada con el tiempo de la Q2 ya finalizado, pero de improviso, en la última curva antes de entrar a la meta, se encontró con dos pilotos, Alex Márquez y su hermano Aleix Espargaró, impactando contra la Aprilia y la pierna de este último, y rompiendo su alerón izquierdo en el impacto, fruto de la dureza del mismo.

Eso arruino la vuelta de Pol Espargaró, que deberá salir desde la 12ª posición de la parrilla, cuando el de KTM aspiraba a hacerlo mucho más adelante.

“Permíteme que no te hable de otros nombres que no sea el mío porque cuando lo hago, no siempre, pero la mayoría de las veces se tergiversan mis palabras y luego el que sale mal parado soy yo. No quiero hablar de otros pilotos porque no me lleva a nada bueno”, dijo Pol antes de responder.

“Sin duda me han molestado mucho. Venía en siete-cuatro, siete-tres (en referencia al tiempo de la vuelta en 1:47.4 o 1:47.3) en una buena vuelta. En ese sector, con mi tiempo ideal (de no haber sido molestado), hubiera acabado en segunda línea de parrilla, y con un par de décimas menos estaría por delante de Jack (Miller), el cuarto o quinto. Por su puesto habrá medidas, Dirección de Carrera nos ha llamado para aclarar la situación, pero sin duda lo que ha pasado no es normal, no puede pasar en una Q2, pero sin duda va a haber cambios”.

Para aclarar mejor la situación, Motorsport.com le pidió a Pol que explicara la dinámica de la maniobra.

“Bueno, había un piloto parado en medio de la curva (Alex Márquez) y otro piloto se ha levantado (Aleix Espargaró), y el que peor parado ha salido he sido yo, y casi acaba en tragedia, ha sido una acción muy, muy peligrosa”.

Pol, que acumula tres podios esta temporada y que viene de acabar tercero en Le Mans, deberá salir desde el final de la cuarta fila, lo que compromete sus opciones de acabar entre los tres primeros.

“Me enfada especialmente aquí. Salir en segunda fila era muy importante, es muy difícil adelantar en este circuito, además con lo crítico que es el tren delantero no se puede apretar mucho en las primeras vueltas, así que penaliza mucho salir tan atrás, muchísimo”.

“Además, estamos peleando por cosas importantes en el campeonato y si somos capaces de culminar buenas carreras de aquí al final podríamos optar a alguna posición importante (en la general), así que salir desde la cuarta línea y estar en esta situación de muchos pilotos alrededor sin duda no ayuda. Por eso estoy tan enfadado, no poder terminar lo que nos merecíamos y lo que ha había hecho, porque la vuelta estaba ya terminada casi y el 1.47.4 estaba más que hecho, estoy muy enfadado”, insistió Pol.

Sobre la reunión con Dirección de Carrera, Pol tiene la esperanza de que haya sanciones y pueda avanzar alguna posición en la parrilla.

“No es a mí a quien corresponde decirlo, pero si hay justicia por su puesto, sí habrá cambios para mañana”, en referencia a la configuración de la parrilla.