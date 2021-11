El piloto del equipo Repsol Honda se fue al suelo en la curva 13 del Circuit Ricardo Tormo de Cheste cuando quedaba un cuarto de hora para el final del tercer ensayo libre. Pol Espargaró salió escupido al aire por la RC213V al perder agarre el neumático trasero.

Polyccio se dio un tremendo golpe contra el asfalto en la zona de la espalda y los servicios sanitarios tuvieron que evacuarle en camilla. Tras una primera exploración en el circuito, el piloto fue evacuado de inmediato al Hospital 9 de octubre de Valencia.

Espargaró presentaba dolor en la zona derecha del tórax y se temió que sufriese alguna lesión costal, pero el TAC que le practicaron no detectó fracturas.

"Si, se descartan las fracturas", dijo Alberto Puig en DAZN. "Tiene un fuerte golpe en las costillas, pero no tiene nada roto y eso era lo importante, por eso le hemos llevado a Valencia".

El menor de los hermanos Espargaró no participó en el resto de sesiones del sábado y su presencia en la carrera de este domingo en Cheste no está nada clara.

"No hay plan, si está hecho un desastre no puede ir en moto, es evidente. Lo importante es que pueda funcionar. Si nos estuviéramos jugando el Mundial sería otra historia, pero no es el caso. Primero que venga y veamos cómo está, luego decidiremos", explicó Puig.

En caso de que Pol no corra este domingo, sería la primera vez desde Assen 1992 que ninguno de los dos pilotos del equipo oficial Honda no dispute la carrera de la categoría reina, ya que tras la baja de Marc Márquez la marca del ala dorada decidió no sustituirle con Stefan Bradl este fin de semana como ha hecho en numerosas ocasiones.

La participación de Pol Espargaró en buenas condiciones en el test que se llevarán a cabo la semana que viene (jueves y viernes) en Jerez se presenta ahora vital para Honda para concretar el camino a seguir en el desarrollo de la moto de 2022.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Pol Espargaró en el GP de Valencia 2021 de MotoGP)