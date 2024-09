Pol Espargaró: "Acosta ha ido muy rápido, pero estamos en territorio Ducati"

Tras las de Mugello y Spielberg, la de Misano es la tercera aparición esta temporada de Pol Espargaró como wildcard de KTM y el corredor de Granollers demostró en el FP1, en el que fue tercero a 0.2 del más rápido, Jorge Martín, que no ha venido a rodar, ha venido a competir, por más que en la sesión de la tarde, la Práctica, se quedó fuera del top 10 al terminar 13º, a 0.7 de Pecco Bagnaia, pero a solo 1 milésima de su hermano Aleix Espargaró.

"Siempre he tenido esa forma de pilotar, no se especular, me pasa igual en los test, siempre que salgo a pista es para darlo todo y ser lo más competitivo que puedo", explicó Pol este viernes al final del día en Misano.

En su nuevo rol de piloto de pruebas y desarrollo de KTM, Pol necesita sentir para poder transmitir a los ingenieros sus sensaciones.

"Para ser sensitivo tengo que ir al límite, al máximo, solo así puedo entender lo que está pasando para poder dejarles a los pilotos oficiales que sea competitiva. Siempre intento ser rápido y los fines de semana de carreras se viene a competir".

De hecho, Polo está girando con un prototipo que será la base de la KTM de 2025 y que este lunes, en el test oficial de MotoGP, estará en manos de Brad Binder y Pedro Acosta.

"Entre otras cosas. Hay mucho que probar, el tiempo no pinta que vaya a ser bueno y eso es muy problemático para nosotros. Una de las cosas que van a probar los pilotos oficiales es la moto que llevamos nosotros este fin de semana, por eso hacemos el wildcard, porque viene todo el equipo de pruebas que está acostumbrado a montar y desmontar esta moto y es más fácil el proceso".

Espargaró no quiso extenderse en los cambios entre la KTM actual y la que está utilizando él.

"En aerodinámica los cambios son evidentes (a la vista), en electrónica algunos parámetros en el motor. Toda la moto es un concepto bastante nuevo, distinto y que funciona viendo los tiempos que estoy haciendo, porque siempre hay que esperar que los pilotos oficiales siempre van a tener esas tres décimas más que yo, y este viernes he terminado a solo dos de Pedro, así que sin duda podría haber hecho un 31.0 con esta moto", explicó.

Márquez y Martín, sus 'favoritos' para la victoria

Además de piloto de test para KTM, Pol Espargaró es ahora un exitoso comentarista en TV, y en esa condición le preguntaron por la batalla en la punta entre Bagnaia, Márquez y Martín, y le pidieron que se mojara por un ganador.

"Está complicado, te diría que para el campeonato o para los periodistas, que ganara Marc sería una buena noticia, pero también Jorge, porque eso querría decir que uno de los nuestros está luchando por un título mundial, y eso hay que resaltarlo. Es cierto que muchas veces nos centramos en Marc, porque Marc es Marc, y levanta muchas expectativas. Pero no hay que olvidar que tenemos un español liderando el campeonato del mundo de MotoGP. Parece que nos hemos acostumbrado en los últimos años en tenerlo, pero cuando no ha estado Marc lo hemos sufrido mucho viendo a los italianos ganar y ahora que lo tenemos hay que ser capaces de disfrutarlo".

Una pelea por la victoria este domingo en la que muy podría estar Pedro Acosta.

"Es cierto que en este circuito, en distancias cada vez más largas se nos va a complicar un poquito más, estamos en territorio Ducati, hay muchas y tienen mucha información. A pesar de que Pedro ha ido rápido… veremos el qualyfing y la salida va a ser muy importante", zanjó el tema.