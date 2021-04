No ha sido el inicio de curso que el catalán proyectó en su mente tras una pretemporada en la que se encontró de maravilla encima de su nueva Honda. Espargaró llega al trazado andaluz con la octava plaza de su debut con el equipo Repsol, en Qatar, como mejor resultado hasta el momento, y con la convicción de acelerar su entendimiento con la RC213V. Ese proceso espera agilizarlo en estos tres días de vueltas, en un escenario que se conoce al dedillo y que, sobre el papel, debería mantenerse menos cambiante que Losail.

Desde la última parada del calendario, en Portimao, hace dos semanas, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) ya ve a Marc Márquez al otro lado del taller. Para Polyccio, la reaparición del muticampeón solo aporta aspectos positivos, básicamente porque no hay mejor referencia que la que puede marcar el #93 encima de un prototipo con el que ha ganado seis títulos de campeón del mundo.

“Cuando alguien es más rápido que tú siempre añade más presión. Pero quien pone presión en mí soy yo mismo. No necesito que Marc me diga qué hago bien y qué hago mal. Evidentemente habrá días que Marc me destrozará, pero también otros en los que espero estar cerca de él. Mi presión no depende de Marc”, declaró este jueves Espargaró, ya desde Jerez, donde espera recuperar la versión que exhibió en los test invernales.

“La pretemporada en Qatar fue estupenda porque el circuito se mantuvo muy regular. Por el contrario, en las carreras hubo mucha oscilación de temperatura, y la goma de Moto2 también tuvo su efecto. Necesitaba llegar a un sitio como Jerez. Me tomo esta carrera como el arranque real de mi temporada”, añadió el catalán.

Sobre el fin de semana, el de Honda se mostró preocupado por la selección de gomas que Michelin ha desplazado a Jerez, donde se esperan temperaturas considerablemente inferiores a las del año pasado –se corrió en julio–. Mientras los compuestos traseros sí serán un punto más blandos que los empleados en 2020, los delanteros serán más duros, una decisión que él no entiende.

“Es muy raro que tengamos una goma delantera más dura cuando sabemos que la temperatura de la pista será mucho más baja que la del año pasado. Las gomas que ha traído Michelin son peligrosas. En cambio, en el caso de las gomas traseras son más blandas, que es algo lógico”, puntualizó Espargaró, antes de proponer el cambio de estrategia que según él funcionaría mejor: “Lo más inteligente que podrían hacer es elegir cuatro gomas al inicio del Mundial, y dos semanas antes de cada carrera buscar la mejor combinación [de entre esas] en función de la previsión meteorológica. La estrategia actual no es la adecuada, y solo espero que no se acumulen los accidentes”.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team después de la caída 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Repsol Media Pol Espargaró, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images