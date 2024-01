Podcast MotoGP 'Por Orejas' – Marini: "Creo que soy el piloto adecuado para Honda"

Escucha el podcast MotoGP de MotorsportNetwork a continuación:

Luca Marini (Urbino, 10 de agosto de 1997) era de los que no se creían que Marc Márquez iba a abandonar Honda un año antes de acabar su contrato, renunciando a una ficha multimillonaria. Por eso, el día que se anunció formalmente la separación, creándose la necesidad en la casa japonesa de fichar a un piloto, el italiano lo vio como una oportunidad única de llegar, en su cuarta temporada en MotoGP, las tres anteriores con VR46, propiedad de su hermano Valentino Rossi, a un garaje oficial de fábrica. El sueño de cualquier piloto en la elite.

Marini demostró ser muy valiente, ya que apostó por dejar el confort de ser el hermano del jefe, para irse a un mundo absolutamente desconocido y con una cultura, la japonesa, y forma de trabajar a la que no está acostumbrado.

"Sinceramente, a la primera persona que llamé fue a mi hermano. En primer lugar porque es el jefe del equipo, el propietario. Pero también porque es una persona con una gran inteligencia y mucha experiencia. Le expliqué lo que tenía dentro, lo que pensaba, que podía ser una oportunidad para mi carrera, para mi vida, y juntos, con la Academy, con mi manager y con Honda, empezamos a hablar y de esas conversaciones nació todo esto", explica el corredor italiano en una entrevista exclusiva para el Podcast 'Por Orejas', de MotorsportNetwork.

"Creo que soy el piloto correcto para Honda en este momento, y también pienso que, para mi, Honda es el equipo ideal, porque es un sueño, es como ir a jugar en el Real Madrid o el Barcelona. ¡Es espectacular!", exclama.

"Seguramente, ahora mismo el paquete técnico de Honda no sea el mejor, pero la experiencia que tengo en MotoGP con la Ducati, y con todo lo que puedo dar a Honda con mi feedback, en poco tiempo volveremos a luchar para estar en el podio", añade el italiano.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team

Uno de los puntos que va a tener a favor tanto Honda como Marini en este largo camino hacia la recuperación, son las concesiones de las que gozará la fabrica japonesa.

"Seguramente. Creo que en este momento solo podemos mejorar. Tenemos que ser pacientes y darnos el tiempo, no hay que ir con prisas. MotoGP es un deporte realmente muy complicado, con mucha competencia, no está solamente Ducati, también están KTM, Aprilia, Yamaha, empujando muchísimo para mejorar sus motos. No será fácil, pero tenemos que trabajar mejor que los rivales, no será fácil, pero creo que tenemos el potencial y las personas idóneas para conseguirlo".

Honesto, Marini admite que no tuvo que 'venderse' demasiado para ser el elegido por Honda.

"Sinceramente, no tuve que convencer a nadie, en ese momento (la decisión se tomó en el GP de Malasia, 10-12 de noviembre) no había muchos pilotos en la lista para subirse a la Honda, había alguno, pero ellos hicieron un análisis de cada temporada de lo que hacía cada uno, en clasificación, en las carreras, esto y lo otro, y al final vieron que de los disponibles yo podía ser el correcto. Después hablando con los japoneses, con Alberto (Puig) y los demás, solo tuve que dejar fluir, para que me conocieran, que supieran el piloto que soy, pero también la persona que fichan. Y ha sido un proceso normal".

No es ningún secreto que, inicialmente, Puig, el team manager de Honda, apostaba por fichar por un solo año y a un piloto sin contrato, lo que reducía las opciones a Fabio Di Giannantonio. Posteriormente, Honda tomó la decisión de que fuera Marini y por dos temporadas, una situación que, sin embargo, no impidió ver una gran sintonía entre Luca y Alberto en el test de Valencia.

"Bueno, ¿esto lo dices tu?", corta Marini en referencia a lo que quería Puig.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team

"Fue increíble la sintonía que tuvimos todos, el día de antes del test ya fue así, hablando con los del equipo, con Alberto, con los japoneses, fue verdaderamente bien, con muy buen feeling. Son personas con mucha experiencia en MotoGP, saben perfectamente cuál es el objetivo, y yo también. Desde el primer momento estuvimos todos alineados en la misma dirección, y eso es lo que me gusta más, que todos tengamos el mismo sueño de luchar para volver al frente lo antes posible".

Tras toda una carrera en un equipo italiano y muy familiar, Marini vivirá su primera experiencia trabajando con los japoneses, un cambio que no ha sido siempre fácil para todos los corredores, como muy bien sabe Valentino, que trabajó muchos años con Honda y Yamaha.

"Trabajar con un fabricante japonés es bastante diferente, en la comunicación, en la forma de como ellos piensan. La cultura es muy diferente y tenemos que acercarnos los dos. Yo intentaré comprender lo más posible su punta de vista, y que ellos traten de dar un paso hacia lo europeo. Hay gente de mucha calidad en Honda que son italiano y españoles, tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección y buscar de comunicarnos bien, porque eso será vital", dice. "No solo Valentino me ha dado consejos de como trabajar con los japoneses, otras muchas personas lo han hecho", asegura.

Volviendo a su primera y, por el momento, única jornada de trabajo con la RC213V, Marini explica que se centró en la última versión, que la anterior la descartó inmediatamente.

"Empecé el test con todo el paquete nuevo, me dejaron probar la vieja aerodinámica, pero en poquísimas vueltas, apenas dos salidas, ya volvimos a lo nuevo, era mucho mejor. Es un paso adelante el nuevo paquete, seguramente no será bastante, pero es en la buena dirección".

Sin embargo, el italiano no quiere lanzar las campanas al vuelo y se muestra cauto.

"Si te soy sincero, era bastante realista sobre lo que me iba a encontrar con la moto en la pista. No creo que el tiempo que hicimos fuera muy bueno, si ves la diferencia con el primero fue bastante grande. Cuando estás a más de cuatro décimas del primero no es bueno, porque estás fuera del top 10 en todos los circuitos. Debemos rebajarlo a dos décimas, por lo menos. No será fácil, pero la dirección en la que trabajar y lo que tenemos que cambiar en la moto es bastante claro".

Además de un calendario con 22 grandes premios y 44 carreras, Honda ha programado una veintena de test privados durante el curso en los que puede estar Marini, toda una prueba de fuerza.

"Físicamente estoy muy tranquilo, no me cuesta mucho pilotar la moto, estoy preparado y me encuentro bien. No será un problema, cuantos más días con la moto, mejor. Cualquier entrenamiento que tu intentes en casa nunca será como rodar con la MotoGP, así que lo mejor que puedo hacer es entrenar con la moto".

Marini fue el piloto más rápido de Honda en el ensayo de Valencia, en su primer toma de contacto. Un detalle que no pasó desapercibido para el equipo japonés, y un toque de atención para Joan Mir, su nuevo compañero de filas.

"No cuenta mucho ser el más rápido en el test, lo importante es ser el más rápido en cada carrera y a final de temporada, pero si fue una buena señal. Mi relación con Joan será muy buena, somos dos chicos bastante similares, muy introvertidos, que trabajamos con tranquilidad, seguro que nos vamos a encontrar muy bien", intenta hacer equipo.

La primera sorpresa, y no positiva, para Marini en Honda fue enterarse, dos días antes de subirse a la moto que no iba a trabajar con Santi Hernández y el equipo técnico de Marc Márquez, y que iba a hacerlo con el que trabajó Joan Mir en 2023, con Giacomo Guidotti como jefe técnico.

"Me encuentro muy bien con Giacomo, es italiano y será muy fácil hablar y entendernos, cuando tengamos que afinar el setting en el último momento para afinar y ganar esa media décima más, seguramente nos va a ir muy bien entendernos. Honda decidió este cambio de equipos, no sé muy bien el por qué. Lo único que se es que tengo que trabajar al máximo y tener una buena relación con ellos ya que, al final, es mi segunda familia y tenemos que pasar muchos días juntos durante todo el año, y será una buen experiencia seguro", zanja el chico de Urbino.