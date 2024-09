Podcast MotoGP 'Por Orejas': ¿Qué traerá la victoria de Márquez en Aragón?

En esta nueva entrega del Podcast MotoGP 'Por Orejas' de MotorsportNetwork, Uri Puigdemont, Germán Garcia Casanova y Alberto Gómez reciben la visita de Emilio Pérez de Rozas para desgranar los entresijos de la victoria número 60 de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP, un triunfo que llega tras una grave lesión (2020) que obligó al piloto catalán a afrontar un largo y tortuoso proceso de vuelta a la cumbre.

Durante el podcast, se debate ampliamente sobre el significado de este resultado, tanto para el piloto ocho veces campeón del mundo, como para el campeonato, presente y futuro, y sobre todo para sus rivales y, más concretamente, el que va ser su compañero de equipo en Ducati la próxima temporada.

Márquez tiene ahora por delante ocho grandes premios para confirmar que ha vuelto para quedarse e incluso, no se descarta, escondiendo sus cartas al descartarse en la pelea por el título, un discurso que no todos compran en la mesa de debate de 'Por Orejas'.

Lo que nadie duda es que el Mundial 2025, en el que Bagnaia y Márquez formarán al dupla oficial de Ducati, ha comenzado ya a disputarse y que el golpe encima de la mesa propinado por el veterano piloto de Gresini se dejó sentir en el estado de ánimo del bicampeón del mundo.

Bagnaia no pudo acabar la carrera tras recibir el impacto de Alex Márquez, una acción que Dirección de Carrera consideró como un lance sin culpable o, al menos, sin merecimiento de sanción. 'Por Orejas' debate la maniobra, el accidente y las culpas, pero señala 'el nerviosismo' de un Pecco que acusó, abiertamente, al pequeño de los Márquez de "no dejar gas hasta que logró tirarme al suelo", unas palabras que no concuerdan con la imagen de un campeón al que han colocado 'el enemigo en casa'.

Disfruta el podcast de MotoGP 'Por Orejas' en formato audio o en vídeo en YouTube.