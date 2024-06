Podcast MotoGP 'Por Orejas'. Pol Espargaró: "¿Es Bagnaia mejor que Binder?"

El 24 de marzo de 2023, la vida de Pol Espargaró pendió de un hilo a consecuencia de un durísimo accidente en el Circuit de Portimao, durante el primer entrenamiento del GP de Portugal de 2023. El entonces corredor de GasGas se estrelló en la fatídica curva 10, llegando hasta el muro, donde no había defensas de aire. El pequeño de los Espargaró acabó en la UCI y tuvo que afrontar un periodo de recuperación largo y tedioso, que le marcó completamente, hasta el punto de que, ese mismo año, decidió retirarse.

Lo que podía parecer una mala jugada del destino, sin duda, Pol ha sido capaz de revertirlo de forma espectacular, transformándose en uno de los mejores comentaristas de televisión, "gracias a Izaskun Ruiz", asegura, y en piloto de prueba de KTM, el equipo con el que protagonizó en el último gran premio, en Mugello, un wild card.

Pol Espargaró se une a Uri Puigdemont, Germán Garcia Casanova y Alberto Gómez en una nueva edición, la #104, del Podcast MotoGP 'Por Orejas', de MotorsportNetwork, para hablar de todo un poco. De la decisión de poner el pie en el suelo, de cómo se ha transformado su vida, de la experiencia de hacer wildcard y el "miedo" que sintió al volver a mezclarse con otros pilotos a 300 Km/h. También del desarrollo de la RC16, de su papel y el de Dani Pedrosa, y como se reparten el trabajo.

Un trabajo que ha convertido a la RC16 es una de las mejores motos de la parrilla actualmente, aunque, como se analiza junto a Pol, los resultados, sobre todo los de Brad Binder, no acaben de dar brillo a ese desarrollo.

Como avezado comentarista en la actualidad, Pol no rehuye valorar otras situaciones más comprometidas, como el actual momento del mercado, la forma en que Ducati ha gestionado los movimientos con sus pilotos, el paso de Marc Márquez a la formación oficial de Bolonia, la salida de Jorge Martín o las opciones de que Enea Bastianini acabe en KTM.

Espargaró no esquiva las preguntas y se moja en las respuesta, y cuando le planteamos por qué KTM no ficha a un primer espada para igualar, junto a Pedro Acosta, a la pareja de multicampeones de Ducati, con Marc y Pecco Bagnaia, su respuesta es para no perdérsela: "¿Es mejor Pecco que Brad?…".