Podcast MotoGP 'Por Orejas': Borsoi explica el futuro de Pramac, Martín y Márquez

El equipo Prima Pramac Racing está en boca de todos, primero por la potente oferta que tiene encima de la mesa desde Yamaha, que quiere convertirle en su equipo asociado y, sobre todo, por la decisión de Ducati en torno al compañero de Pecco Bagnaia la próxima temporada en el equipo oficial, un movimiento clave en el tablero de MotoGP que además del equipo de Bolonia, afectará claramente a la escudería de Paolo Campinoti.

Uri Puigdemont, Germán Garcia Casanova y Alberto Gómez reciben, en el podcast 'Por Orejas', la visita de Gino Borsoi para poner un poco más de luz sobre algunas de las maniobras que, en el corto plazo, dibujarán la fisonomía de la temporada 2025.

Borsoi desvela durante la conversación con que maquinaria correrá Pramac a partir de la próxima temporada y, en qué momento se sabrá dónde se colocan las dos piezas más codiciadas ahora mismo del mercado, los españoles Jorge Martín y Marc Márquez.

Sobre el futuro de Martín "no lo digo yo, quien realmente toma las decisiones es Gigi Dall’Igna. Quien marca los tiempos es Gigi, y Mugello va a ser el punto final de lo que va a ser la decisión de Ducati y a partir de ahí se abrirán varios escenarios. Escenarios que incluyen evidentemente a Pramac para 2025. ¿Qué piloto tendrás? ¿Qué pilotos tendrán? Y como todo el mundo me pregunta también ¿qué moto tendremos? Pero hay que decir la verdad tan Campinotti como yo, no nos queremos ir de Ducati, esto también es cierto. Cierto es que ha habido alguna fricción a principio de temporada, fricción que con el pasar de tiempo se han ido (solucionando) un poco, digamos así, poniendo todo en su sitio, pero evidentemente todo lo que pasará en Mugello con esta decisión podrá mover la balanza hacia un lado u el otro".

Aunque Ducati quiere que Pramac vuelva a ser una plataforma de formación de pilotos para el equipo de fábrica, durante la entrevista Borsoi admite que está convencido de que, llegado el momento, se haría una excepción con Marc Márquez.

"Entiendo que sí. Además, si finalmente eliges a Martín, es absurdo dejar escapar a Márquez a un equipo como KTM, por qué vas a dejar un piloto como Márquez ir a un equipo enemigo para que te ponga contra las cuerdas cuando tienes las posibilidades de seguir con él dándole una moto oficial", se pregunta. "Por ejemplo, en nuestro equipo, que se quedaría como única moto libre, pues entiendo que para Ducati y para el Mundial también, porque estamos viendo carreras muy bonitas como la de Jerez y Le Mans", con gran protagonismo de los pilotos y las motos Ducati.