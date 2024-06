Podcast MotoGP 'Por Orejas': "Si sigue como hasta ahora, David Alonso subirá a Moto2 en 2025"

No es ni la primera vez, ni será la última que sucede, pero el éxito de Jorge Martínez Aspar como piloto, que fue legendario, se ha visto superado y mejorado con creces en su faceta de dueño de equipo y, sobre todo, en la de descubridor y formador de pilotos.

Uri Puigdemont, Germán Garcia Casanova y Alberto Gómez, reciben en esta nueva entrega del Podcast MotoGP 'Por Orejas' de MotorsportNetwork, al tetracampeón del mundo, orgulloso de haber inaugurado, recientemente, un nuevo circuito y un proyecto de vida muy cerca de su Alzira natal.

"Hace 42 años, nada menos, que estoy en el campeonato del mundo. Y sin duda, cuando eres piloto, lo más importante es lo que estás haciendo tú en ese momento. Luego, cuando tienes un equipo, lo que buscas es que tus pilotos sean los que sostienen el protagonismo y los que quieres que de alguna manera tengan los resultados. Pero ahora, la verdad es que yo creo que he conseguido algo que para mí es un sueño, no solo por tener un circuito y tener la escuela de pilotos, la escuela de mecánicos, los equipos, el museo, un poco todo, sino también porque creo que si yo el día de mañana dejo las carreras, habrá otro equipo, ¿no? Pero creo que con este proyecto global que tenemos ahora en este momento, el día que yo no esté, creo que alguien tendrá un proyecto global donde podrá tener las herramientas para seguir con todo el legado que me gustaría dejar", resume Aspar su nuevo y ambicioso proyecto.

Un proyecto que, ahora mismo, tiene en pista una cabeza bastante visible, la del joven corredor de Moto3 David Alonso, llamado a ser uno de los grandes en el futuro.

"A David lo cogimos con 12 añitos, muy jovencito, y la verdad es que Nico Terol y todo el equipo están haciendo un trabajo fantástico", asegura antes de admitir que "ya vinieron a buscarle de una gran marca en su primer año, cuando ganó la Rookies Cup. Entonces nos sentamos y analizamos qué era lo mejor para él y su familia en ese momento y en el futuro", explica en el podscat, antes de dar una noticia: ¿Va a estar Alonso el año próximo en Moto2? "¡Ojalá!, si sigue como hasta ahora, no cabe duda".

Pero no se puede tener un invitado del nivel de Jorge Martínez Aspar y no repasar la actualidad del campeonato del mundo de MotoGP, el mercado de pilotos "que está muy divertido y está dando mucho interés a los aficionados"; la 'vuelta' de Marc Márquez al máximo nivel competitivo, "algo de lo que nunca tuve dudas y será muy bueno para MotoGP, es de los mejores pilotos de la historia", o lo sucedido con Jorge Martín y Ducati. "Sin duda, lo tendrá ahora más difícil, sobre dos a nivel de manejar los nervios tras lo sucedido, pero allí siempre han sido muy transparentes con los datos y la información, Jorge es líder del mundial y espero que pueda ser campeón".

Entre los muchos e interesantes datos que ofrece el expiloto durante la conversación, explica que, este año, el 32% de pilotos de MotoGP, el 38% de Moto2 y el 26% de Moto3 han pasado, en un momento y otro de su carrera, por el Aspar Team, uno de los pocos que no lo ha hecho es la sensación del momento: Pedro Acosta, del que muchos pensamos que puede marcar una época. "Yo pienso que sí, sinceramente. En Moto3 ya lo demostró, en Moto2 también y en MotoGP. Yo creo que nadie podía pensar que en su primer año estaría haciendo lo que está haciendo. Quinto del campeonato, ha hecho podios, ha peleado de tú a tú, ya les ha marcado a todos. Yo creo que sí, creo que Acosta es digno sucesor de los grandes campeones".