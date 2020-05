MotoGP trabaja en un calendario solo en Europa

La pandemia del COVID 19 ha ido obligando a aplazar o cancelar hasta ahora 10 de los 21 grandes premios (Qatar, Argentina, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Alemania, Holanda y Finlandia) que componían el calendario 2020 de MotoGP y por ahora no se sabe cuándo arrancará la temporada.

Dorna, de momento, no ha tomado ninguna decisión y continúa esperando la evolución de los acontecimientos para definir un calendario que sea viable. La empresa organizadora del Mundial de MotoGP se da hasta finales de mayo para presentar su propuesta.

Por ahora se trabaja en varios escenarios. El primero consistiría en arrancar a finales de julio, si las circunstancias lo permiten, siendo España uno de los candidatos a albergar la primera prueba. En caso de que se dilate aún más el estreno, la otra opción que se baraja es empezar en República Checa (9 de agosto) y Austria (16 de agosto), cuyas fechas originales se mantienen.

La idea que se plantea es organizar 10 u 11 grandes premios hasta principios de noviembre en Europa, con la posibilidad de hacer dos carreras en el mismo circuito, siempre en fines de semana consecutivos, con o sin público en función de lo que dispongan las autoridades locales.

No obstante, Dorna no descarta la opción de salir fuera del viejo continente en otoño, si bien eso dependerá de que pueda haber espectadores o de que se llegue a un acuerdo económico para costear la prueba con los promotores de los circuitos. Esa decisión, en todo caso, no se tomaría hasta septiembre, con lo que el campeonato podría ampliarse en ese momento hasta 14 grandes premios.

"Tenemos diferentes escenarios. El primero es hacer carreras desde julio hasta principios de noviembre en Europa, repitiendo en circuitos pero no el mismo fin de semana, sino consecutivos. Unas 10 u 11, en unos países una carrera y en otros dos. Brno y Austria mantienen la fecha original. Si podemos empezar antes, lo haremos en España. Tenemos casi todo listo para empezar a finales de julio, lo único que falta es cómo viajar de un país a otro, especialmente la gente de fuera de Europa. Necesitamos dos o tres semanas más, a finales de mayo para proponer un calendario cuando todo esté más claro", explicó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en una intervención en MotoGP Roundtable.

"Tenemos contrato con países como Australia, Malasia o Tailandia y tenemos que ver si se pueden hacer las carreras. Ahora no, tenemos que esperar. A principios de septiembre se comunicará si habrá carreras fuera de Europa. Es más difícil hacer carreras fuera sin espectadores porque el promotor no pagaría el canon. Tendríamos que hacerlas por nuestra cuenta. Si se pueden hacer las carreras fuera con espectadores o sin ellos cubriendo lo suficiente, serían 14 grandes premios".

Según ha podido saber Motorsport.com, uno de los circuitos que ya ha mantenido conversaciones con Dorna para organizar dos grandes premios esta temporada es el de Barcelona-Catalunya.