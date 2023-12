Pirro: "Le pedí a Márquez qué se podía mejorar, y la hoja se quedó en blanco"

Está dando para muchos comentarios el impresionante debut de Marc Márquez con Ducati. El ocho veces campeón del mundo brilló con luz propia en el test de Valencia, su primer día con su nueva MotoGP. No necesitó prácticamente ningún tiempo de adaptación para ser rápido, y acabó la jornada con el cuarto mejor tiempo, un registro impresionante en especial por las fantásticas sensaciones que dio.

Sin embargo, hay que resaltar que muchos de sus compañeros de parrilla, y los que ahora le reciben en la marca italiana, se esperaban un inicio así del piloto de Cervera. Es el caso de Michele Pirro, probador de Ducati. El italiano, que en 2024 verá reducidas sus apariciones en pista debido a que la fábrica de Borgo Panigale no podrá tener wild cards por el nuevo sistema de condiciones del Mundial, lo ha expresado en una entrevista con los compañeros de 'GPOne'.

Y es que Pirro confiaba bastante en la capacidad de un multicampeón como el #93, que lo ha demostrado todo. Aunque sí hubo algo que le llamó la atención: la falta de quejas o aspectos a mejorar para el propio Márquez, de quien ya se filtraron recientemente sus primeras sensaciones, a pesar de que por contrato no puede hablar de las pruebas, ya que aún es piloto del Repsol Honda.

Sobre si esperaba que Marc fuera tan rápido, Pirro no dudó al contestar: "Dejando de lado a los aficionados por un momento, para los que viven este mundo de cerca era un hecho indiscutible que Márquez podía encontrar las sensaciones adecuadas sobre la Ducati, porque es un ocho veces campeón del mundo y un piloto que ha ganado mucho".

"Está claro que ha vivido unos últimos años difíciles, pero ya había demostrado con Honda que, en ocasiones en las que quería arriesgar un poco más, seguía estando entre los más rápidos. Personalmente no me sorprendió, al contrario, confirmó que nuestra moto es versátil para todos los pilotos. Estoy orgulloso de ello y nosotros debemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho con todos los chicos de Ducati, y del hecho de que Márquez la eligiera", siguió.

Fue entonces cuando, al ser preguntado sobre qué dijo a Márquez en el test, reveló que el ilerdense no vio muchos aspectos a revisar tras subirse a la GP23: "Una cosa que nos dijimos es el hecho de que en 2016 no pudo venir a Ducati, mientras que ahora ha elegido una Ducati para volver a ganar, y esto es un aspecto positivo. No dijo mucho, pero lo que vimos, como su cara, o el hecho de que diera unas cincuenta vueltas sin tomar grandes riesgos, creo que son las mejores respuestas".

"Como piloto de Ducati y probador, que tiene que trasladar información y sensaciones a los técnicos, me preocupé claramente de preguntarle qué cosas se podían mejorar, y la hoja de papel quedó muy en blanco. Hay satisfacción por ello, porque cuando llegué a Ducati éramos nosotros los que teníamos que copiar a los fabricantes japoneses, mientras que ahora la situación se ha invertido", detalló.

Pirro aprovechó después para explicar lo que no le gusta del nuevo sistema de concesiones: "Hemos tardado 12 años en llegar a esta situación, hemos ganado dos mundiales y no siete u ocho seguidos como los demás, así que todavía podemos decir mucho. Lo que lamento es que este nuevo reglamento no me da la posibilidad de poder hacer wild cards en la primera parte del campeonato.

"Y me molesta que se haya penalizado a los que han trabajado bien en los últimos años, también porque las wild cards eran un premio para el equipo de pruebas que trabaja entre bastidores. Lo superaremos, pero el aspecto que hay que destacar es que tenemos pilotos muy decentes en nuestras ocho motos y es complicado pensar en sumar menos del 85 por ciento de los puntos. Por un lado tengo que esperar que Ducati gane el mayor número de carreras posibles, pero por otro digo: 'si ganamos mucho...'".

Finalmente, Pirro señaló que no cree que haya mucha diferencia entre la GP24 y la GP23: "Hemos visto este año que Ducati ha ganado con pilotos diferentes, con motos diferentes. Así que, si piensas que Fabio Di Giannantonio consiguió ganar una carrera con la moto del año anterior sin actualizaciones, y en las últimas carreras ha estado siempre luchando por el podio, puedes entender que la diferencia con la moto 2024 no será exagerada. Lo que marcará la diferencia serán las sensaciones y el 'feeling' que tenga el piloto. Di Giannantonio construyó la moto en torno a sí mismo y entonces marcó la diferencia".

"Lo mismo para Pecco Bagnaia. Lo positivo, y lo que nos preocupaba, era que Pecco tuviera con la GP24 las mismas sensaciones básicas que con la moto de 2023. Él las consideraba incluso mejores, o al menos muy parecidas, y ese era precisamente el objetivo primordial que nos habíamos marcado, porque en los dos últimos años Pecco tuvo dudas hasta Sepang. Márquez, al igual que Di Giannantonio, estará sin duda entre los protagonistas, pero esperamos que Enea Bastianini también pueda hacer una temporada normal, porque MotoGP ahora mismo no te da nada si no estás del todo bien", remachó.