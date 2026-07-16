Pirelli explica por qué mantendrá la polémica regla de las presiones en MotoGP 2027

El pasado 2 de julio, Honda despedía en un post en sus redes sociales a Joan Mir, que a final de temporada concluirá su etapa de cuatro años con HRC para irse a Gresini. En la publicación, el fabricante de Tokio escribía: "Tres podios y tu espíritu de campeón brillan con luz propia como los momentos destacados".

Solo hay que hacer una búsqueda en las estadísticas del campeonato para comprobar que Mir, con Honda, solo ha sumado dos podios, en Japón y Malasia el pasado año.

Pero si hacemos un poco de memoria, recordaremos que el mallorquín subió al podio del GP de Catalunya de este año, acabando segundo. Sin embargo, en los resultados, aparece 13º.

¿Qué pasó? Más de una hora después de las celebraciones en el podio, el Panel de Comisarios anunció que Mir había infligido la norma de las presiones de los neumáticos, imponiéndole una dura sanción. Lo mismo pasó con Maverick Viñales el año pasado, cuando acabó segundo en Austin y más de una hora después, le bajaron del podio por lo mismo.

El podio fantasma del que fue desposeído Joan Mir en Barcelona por la presión de los neumáticos Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Una situación que, evidentemente, empaña la imagen del campeonato y que, visto el post de Honda, no deja demasiado contentos a los equipos y, mucho menos, a pilotos y aficionados.

Desde que se implementó en 2023, la regla de las presiones de los neumáticos en MotoGP no ha dejado de generar polémicas y todo el mundo esperaba que con el cambio de suministrador de neumáticos en 2027 Pirelli dejaría de aplicarla, un rumor que el constructor italiano desmiente.

"Nosotros siempre dijimos que la íbamos a mantener, no sé de dónde salió lo contrario", explica Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, en conversación exclusiva con Motorsport.com.

"Debemos tener mucho respecto por el actual suministrador de MotoGP (Michelin). Si después de once años ha construido una regla, junto a Dorna, porque piensa que girar a presiones bajas puede constituir un peligro, yo no puedo decir que ese peligro no existe. Porque aún no conozco las MotoGP a fondo", continúa el ejecutivo italiano.

"¿De qué viene este sobrecalentamiento de los neumáticos delanteros? Probablemente de la aerodinámica, de los discos de carbono, de tener varias motos rodando en rebufo con aerodinámicas que calientan mucho el neumático delantero de quien va detrás. Y esa es una condición que yo no tengo en Superbike. Tampoco es una situación que pueda probar en Moto2", en referencia a que Pirelli es el suministrador de ambos campeonatos. "Entonces, no puedo afirmar que Pirelli no vaya a tener este problema en absoluto".

Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, conversa con Marc Márquez en Brno Foto de: Pirelli

La regla obliga a los pilotos a mantener la presión de la rueda delantera por encima de 1,80 bar (1,68 la trasera) durante el 60% de las vueltas en las carreras de gran premio; y el 30% en las sprint, con sanciones por incumplimiento de 16 y 8 segundos, respectivamente.

"Está claro que nosotros tenemos otra construcción, otros materiales, otras presiones de trabajo. Yo no creo que un Pirelli funcione mejor a 1,4 que a 2,0 bar. Por lo tanto, probablemente no tendremos ese tipo de problema", pronostica Barbier.

"Pero si lo relacionamos con cuáles son las presiones correctas para Pirelli, habrá que ver si esto se convierte en un problema cuando se baja de ese rango. Así que, de momento, vamos a mantener el reglamento esperando no tener que aplicarlo. Después decidiremos si modificarlo o eliminarlo".

Otra diferencia es que, a priori, los Pirelli parecen ser neumáticos más estables ante los cambios.

"Una cosa sí veo: el suministrador actual tiene una sensibilidad al cambio de presión muy importante. Si se supera cierto nivel, se corre un gran riesgo", valora.

"Con nuestros neumáticos tenemos una ventana de trabajo de presiones bastante amplia. El fabricante puede elegir. El comportamiento del neumático no cambia demasiado entre una presión y otra", concluye Barbier, que admite que la negativa imagen de ver como, una hora después de concluida una carrera, se baja a un piloto del podio es algo que "no podemos seguir viendo".