Los pilotos de Yamaha, desesperados con las presiones en Tailandia

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo no consiguió ningún punto en Buriram, pero no fue el único piloto de Yamaha al que le tocó sufrir. Franco Morbidelli sumó tres puntos tras terminar en 13ª posición; una actuación modesta, aunque uno de los mejores resultados del italiano en lo que va de año.

El ex-campeón de Moto2 se vio limitado por el rendimiento de su moto en las últimas vueltas. Aunque a mitad de carrera era noveno y estaba a punto de igualar su mejor resultado del curso, también conseguido bajo la lluvia en Mandalika, perdió cuatro posiciones en los últimos compases de la prueba.

"Encontré un buen ritmo con mi puesta a punto y pude pilotar bastante rápido", dijo el subcampeón de 2020 a la web oficial de MotoGP. "Pero, cuando estaba llegando a la rueda de otras motos, no era capaz de adelantar y no podía hacer nada. Terminé perdiendo posiciones [en la clasificación] hasta cruzar la meta. Es nuestro punto débil, y nos cuesta mucho tanto en mojado como en seco. No hay mucha diferencia".

Ese punto débil del que habla el italo-brasileño es el aumento de la temperatura del neumático delantero, y por tanto de su presión, lo que dificulta el manejo de la moto. "La presión de los neumáticos delanteros era muy alta y el rendimiento de los neumáticos bajó mucho", resumió Morbidelli en su rueda de prensa. "Cuando me acercaba a otras motos era difícil adelantarlas. Aún así, conseguí volver al grupo que luchaba por el sexto puesto, pero entonces el neumático delantero volvió a empeorar".

"No era el día de Yamaha"

Franco Morbidelli no fue el único afectado por el aumento incontrolable de la presión en el neumático delantero. Cal Crutchlow experimentó el mismo problema en la Yamaha satélite del RNF y, aunque venía de haber puntuado en las dos primeras pruebas en su regreso a la competición, terminó la carrera en una lejana 19ª posición.

"Como se pudo ver, fue una carrera difícil para Yamaha", dijo el inglés, que cree que Quartararo sufrió el mismo problema : "Fabio, Darryn [Binder] y yo parece que tuvimos problemas similares con la presión del neumático delantero, que se calienta enseguida. Ya en la vuelta de calentamiento mi neumático alcanzó la presión que debería tener a mitad de carrera o si estuviese en medio de una lucha. Ya sabía que iba a ser complicado, pero es una pena porque en seco teníamos un buen ritmo [...], pero nuestros problemas se amplificaron en mojado".

"Esperaba mucho más, pero como se pudo ver, no fue el día de Yamaha", resumió Crutchlow. "No podía tomar las curvas, la presión de los neumáticos delanteros era demasiado alta. Adelanté a Fabio porque pensaba que podía conseguir algún punto, pero cuando nos acercamos al grupo delantero la presión se volvió a disparar...".

En la otra montura del RNF, Darryn Binder dijo no haber sufrido un problema claro de presiones, pero sí que se vio limitado y fue incapaz de plantar batalla al resto de pilotos. El sudafricano terminó en la 21ª posición, solamente por delante de Tetsuta Nagashima, que completaba su segunda carrera en MotoGP, y de Luca Marini, que se había ido al suelo previamente.

"Siempre es difícil salir a carrera sin haber dado una sola vuelta con lluvia", dijo el sudafricano. "Es muy extraño, porque me sentí muy bien durante las primeras cinco vueltas. Fui ganando algunas posiciones y cada vez iba más rápido. Fue como llegar a un callejón sin salida, y empecé a sufrir hasta el final".

"Tenemos que superar esto. Es muy decepcionante empezar una carrera pensando que tienes una oportunidad y ver cómo las cosas se dan la vuelta y terminas detrás. Estoy un poco decepcionado, pero de todos modos es muy difícil cuando no tienes conocimiento de una pista en la lluvia".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!